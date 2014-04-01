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Dünya
Deutsche Welle

Almanya’da grev tartışması

Almanya’da son zamanlarda çok sık greve gidilmesi Hrıstiyan Birlik Partilileri harekete geçirdi. Lufthansa’nın 3 günlük grev açıklamasından sonra yeni düzenlemeler gündemde.

01 Nisan 2014 12:44


Geçtiğimiz haftalarda birçok kez greve giden Lufthansa pilotları, bu hafta da üç günlük greve gideceğini duyurdu. Yaklaşık 5 bin 400 pilotun greve gitmesi nedeniyle, Lufthansa pek çok uçuşu iptal edeceğini bildirdi.

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 3 bin 800 civarında uçuşun iptal edileceği kaydedildi. Üç günlük grev sırasında sadece 500 civarında kısa ve uzun mesafeli uçuş gerçekleştirilecek. Grevlerin 425 bin yolcuyu etkileyeceği bildirildi.

Lufthansa pilotlarının son iki hafta içinde ikinci kez bu kadar geniş kapsamlı bir greve gitmesi üzerine Hrıstiyan Birlik Partileri Meclis Grup Başkan Yardımcısı Arnold Vaatz, grev yasasında değişiklik yapılmasını gündeme getirdi.

Vaatz, “Lufthansa'daki pilotların grevi büyük ekonomik zarara yol açacak. Bu durumu bir yasa değişikliğini düşünmek için bir neden olarak almalıyız“ dedi.

Düsseldorf'ta yayınlanan “Rheinische Post“ gazetesine demeç veren Vaatz, ücret görüşmelerinde de fırsat eşitliğine ve ölçülü olunmasına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Vaatz, üyeleri önemli görevlerde bulunan bir sendikanın bu pozisyonunu ücret görüşmelerinde diğerlerinden daha hızlı ilerlemek için kullanamayacağını kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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