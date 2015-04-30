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Ekonomi
Deutsche Welle

Almanya'da grev günü

Alman postacılık şirketi Deutsche Post'ta toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü turunun da anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine ülke genelinde iş bırakma eylemine gidildi.

30 Nisan 2015 15:38


Hizmet sendikası Ver.di, Deutsche Post'ta görev yapan 140 bin dolayında sözleşmeli personelin haftalık çalışma saatlerininin 38,5'tan 36'ya indirilmesini talep ediyor.

Sendikanın iş bırakma çağrısına Hessen, Kuzey Ren-Vestfalya, Bavyera, Baden-Württemberg ve Brandenburg eyaletlerinde geniş ölçüde uyulduğu, eylemin mektup ve posta dağıtımını aksattığı bildirildi.

Deutsche Post yönetimi iş bırakma eylemini eleştirirken toplu sözleşme görüşmelerinin bir sonraki turunun 8 Mayıs'ta yapılacağı belirtildi.

Anlaşmazlığın perde arkasındaki yeni şirket

İşveren ile işçi kesimi anlaşmazlığının perde arkasında Deutsche Post'un paket dağıtımındaki yeni bir projesi yatıyor. Deutsche Post, bünyesinde kuracağı yeni bir şirketle binlerce kişiyi daha düşük maliyetle çalıştırmayı hedefliyor.

Yeni şirkette toplu sözleşme kapsamı dışındaki nakliye ve lojistik sektörlerinde uygulanan bölgesel maaş tarifeleri geçerli olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanDeutsche PostVer.di Deutsche PostHessen Kuzey Ren-Vestfalya Bavyera Baden-WürttembergBrandenburgPostMayısDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/rtr/NH/BS

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