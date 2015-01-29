Almanya'da grev günü

Metal ve elektronik işkollarında 3,8 milyon çalışanı ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girmesi üzerine Alman Metal İşçileri Sendikası (IG Metall) işyerlerinde uyarı grevi başlattı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki 15 işyerinde 3 bin, Hessen ve Rheinland Pfalz eyaletlerindeki 11 işyerinde bin 500 dolayında işçi işi bıraktı.

İşçi sendikası yüzde 5,5'lik ücret artışı talep ediyor. Yaşlı işçilere hitap eden yeni çalışma modelleri ve eğitime ilişkin düzenlemeler diğer talepler arasında sıralanıyor.

Baden-Württemberg eyaletinde yürütülen pazarlıklarda işverenler sendikası mart ayından itibaren ücretlere yüzde 2,2'lik zam yapmayı önerdi. İşçi sendikası teklifi yetersiz olduğu gerekçesiyle reddetti.