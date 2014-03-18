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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da grev günü

Almanya'da kamu çalışanlarının ülke genelinde düzenlediği uyarı grevleri etkili oluyor.

18 Mart 2014 11:22


Hükümet ile toplu ücret görüşmelerinin ilk turunda anlaşamayan kamu çalışanları, Verdi sendikasının çağrısı üzerine iş bıraktılar.

Sendikanın çağrısına başta Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Baden-Württemberg, Saksonya Anhalt, Saksonya ve Berlin eyaletleri olmak üzere Almanya genelinde uyuldu.

Aralarında kreş ve hastanelerin de bulunduğu kamu işyerlerinde iş bırakma eylemleri düzenlendi. Grevin özellikle toplu ulaşımda etkili olduğu belirtildi.

Sendikaların 2,1 milyon kamu çalışanı adına hükümet ve yerel yönetim temsilcileriyle yürüttüğü toplu sözleşme görüşmelerinin ilk turunda anlaşma sağlanamamıştı.

Sendikalar 100 Euro artı yüzde 3,5 oranında zam yapılmasını talep ediyor. Görüşmelerin ikinci turu Perşembe ve Cuma, üçüncü tur ise 31 Mart'ta yapılacak.

Verdi Sendikası sözcüsü Kerstin Eger, emeklerine değer verilmeyen çalışanların morallerinin bozuk olduğunu söyledi. Eger, toplu sözleşme görüşmelerinin ilk turunda ilerleme kaydedilememiş olmasından da işvereni sorumlu tuttu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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