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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da gösteri yasağı

Sığınmacı ve yabancı düşmanı gösterilerle gündeme gelen Almanya'nın Heidenau kentinde hafta sonunda yapılacak tüm gösteriler yasaklandı.

28 Ağustos 2015 11:48

Heidenau, sığınmacı
yurtlarını protesto eden aşırı sağcı grupların şiddet olaylarına
sahne olmuştu. Gösteri yasağı getiren kurum, "polis sayısının yetersizliğini" karara
gerekçe olarak gösterdi. Heidenau ve çevresinde, açık havada düzenlenecek tüm
gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığı belirtildi.
Merkel'i yuhaladılar

Almanya Başbakanı Angela Merkel de olaylar sonrasında Heidenau kentini ziyaret
etmişti. İlk kez bir sığınmacı yurdunu ziyaret eden Merkel, bazı vatandaşlar tarafından
yuhalanmış, kalabalıktan
kendisine "vatan haini" diye seslenenler olmuştu. Başbakan
Merkel, "Yabancı düşmanlığına hoşgörü gösterilemez" açıklamasında bulunmuştu.
Sosyal Demokratlar'a tehdit

Merkel'den önce Heidenau'yu Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Ekonomi
Bakanı Sigmar Gabriel ziyaret etmişti. Gabriel, "Burada gösteri yapanlara hiçbir
biçimde hareket alanı tanınamaz. Yabancı düşmanı taşkınlıklara sadece tek bir
biçimde yanıt verilebilir: Polis, savcılık ve cezaevi ile" diye konuşmuştu. SPD'nin
Berlin'deki genel merkezine Gabriel'in Heidenau'yu ziyareti sonrasında bomba ihbarı
yapılması dikkat çekmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

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