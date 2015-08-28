Almanya'da gösteri yasağı

Heidenau, sığınmacı

yurtlarını protesto eden aşırı sağcı grupların şiddet olaylarına

sahne olmuştu. Gösteri yasağı getiren kurum, "polis sayısının yetersizliğini" karara

gerekçe olarak gösterdi. Heidenau ve çevresinde, açık havada düzenlenecek tüm

gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığı belirtildi.

Merkel'i yuhaladılar

Almanya Başbakanı Angela Merkel de olaylar sonrasında Heidenau kentini ziyaret

etmişti. İlk kez bir sığınmacı yurdunu ziyaret eden Merkel, bazı vatandaşlar tarafından

yuhalanmış, kalabalıktan

kendisine "vatan haini" diye seslenenler olmuştu. Başbakan

Merkel, "Yabancı düşmanlığına hoşgörü gösterilemez" açıklamasında bulunmuştu.

Sosyal Demokratlar'a tehdit

Merkel'den önce Heidenau'yu Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Ekonomi

Bakanı Sigmar Gabriel ziyaret etmişti. Gabriel, "Burada gösteri yapanlara hiçbir

biçimde hareket alanı tanınamaz. Yabancı düşmanı taşkınlıklara sadece tek bir

biçimde yanıt verilebilir: Polis, savcılık ve cezaevi ile" diye konuşmuştu. SPD'nin

Berlin'deki genel merkezine Gabriel'in Heidenau'yu ziyareti sonrasında bomba ihbarı

yapılması dikkat çekmişti.

