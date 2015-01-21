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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da gösteri gerginliği

İslam karşıtı gösteriler Almanya'da gündemi belirlemeye devam ediyor. Leipzig'de bugün düzenlenecek yürüyüşlere katılımın 100 bini bulması bekleniyor.

21 Ocak 2015 13:51

"Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" (Pegida) hareketine atfen Leipzig'de kurulan Legida'nın düzenlediği yürüyüşe 30 - 40 bin civarında kişinin katılımı bekleniyor.

Legida karşıtları da Leipzig'de bugün şehirde yürüyüşler tertipliyor. Polis böylece, farklı amaçlarla da olsa sokaklara dökülenlerin sayısının 100 bine ulaşmasını bekliyor.

Legida taraftarlarının yürüyüşünün güvenliğini 4 bin polis sağlayacak. İslam karşıtı hareketin ortaya çıktığı Dresden'de Pazartesi günü yapılması planlanan yürüyüş, terör saldırısı ihtimali nedeniyle yasaklanmıştı. Pegida taraftarları bunun üzerine kitleyi Leipzig'e kaydıracaklarını açıklamışlardı.

Avrupa'da yayılıyor

Bu arada Pegida hareketinin Danimarka ve Norveç’e de sıçradığı gözleniyor. Danimarka'nın Kopenhag, Aarhus ve Esbjerg kentlerinde ilk kez bu hafta Pegida gösterileri düzenlendi. Pegida taraftarları Norveç'in başkenti Oslo'da da sokağa çıktı.

Almanya'da Pegida yanlısı göstericiler tarafından organize edilen "Pazartesi Yürüyüşleri"ne katılım birkaç bini aşmazken Pegida karşıtları bu hafta 15'ten fazla şehirde meydanlara çıktı. Pegida karşıtı gösterilere katılımın 45 bini aştığı bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

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