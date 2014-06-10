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Dünya
Deutsche Welle

Almanya’da fırtına can aldı

Hafta sonundan beri rekor sıcaklıkların yaşandığı Almanya’da şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle ulaşım çoğu yerde felç oldu. Beş kişi hayatını kaybetti.

10 Haziran 2014 12:25


Fırtına ve şiddetli yağmur, Almanya'nın batısında ve özellikle Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde büyük hasara yol açtı. Eyaletin güneyinde ağaçların devrilmesi sonucu pek çok yol ve cadde ulaşıma kapandı. Elektrik kesintilerinin de yaşandığı bölgede metro ve tramvaylar çalışmadı. Düsseldorf'ta üç kişinin yağmurdan sığınmak için altına girdikleri bir ağacın devrilmesi sonucu öldüğü bildirildi. Olayda çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Deutsche Bahn, tren ulaşımına bir süre ara verirken, Düsseldorf Havaalanı'nda bir saat kadar uçakların inişine ve kalkışına izin verilmedi. Köln'de ise 50 yaşındaki bir bisiklet kullanıcısı yıkılan bir ağacın altında kalarak ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Essen'da da bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Almanya'nın kuzeyinde de şiddetli yağmur ve fırtına bildirildi. Mecklenburg-Vorpommern'de polisin bilgisine göre, ağaçlar ev ve arabaların üzerine yıkıldı. Nordwestmecklenburg'da bir otomobil kullanıcısı başından yaralanırken, Warnemünde ve Wismar‘da çatılar yandı.

Fırtınanın Aşağı Saksonya eyaletine doğru yöneldiği belirtildi. Alman Meteoroloji Kurumu, özellikle Hannover ve Bremen için fırtına uyarısı verdi. Önümüzdeki günlerde de Almanya'nın pek çok bölgesinde şiddetli yağmur ve fırtına bekleniyor.

Alnmanya'da hafta sonundan bu yana rekor sıcaklıklar yaşanıyor. Meteoroloji Kurumu, pazartesi günü sıcaklıkların Kitzingen'de 36,7 dereceye kadar çıkarak rekor kırdığını bildirdi.

Şu ana dek yılın aynı döneminde en yüksek sıcaklık 2000 yılında Roth kentinde ölçülmüştü. O dönem sıcaklık 33,8 dereceydi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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