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Ekonomi
Deutsche Welle

Almanya'da enflasyonda rekor düşüş

Almanya’da enflasyon oranı, petrol fiyatlarındaki düşüşün de etkisi ile 2009 yılından bu yana en düşük seviyeye indi.

05 Ocak 2015 18:25


Almanya İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, enflasyon son beş yılın en düşük seviyesine indi.

2014 yılı enflasyonu yüzde 0,9 olarak açılandı.

Almanya'da bundan daha düşük bir enflasyon oranı son olarak 2009 yılının ekim ayında görülmüş ve o dönem yüzde 0,0'lik bir oran kaydedilmişti.

Enflasyonun düşüşündeki başlıca etkenlerden biri geçen yıldan bu yana enerji fiyatlarının düşmesi oldu.

ING-DiBa'nın baş itisatçısı Carsten Brzeski, “Almanya'da enflasyonun düşmesi Avrupa Merkez Bankası‘nın işini kolaylaştırmıyor, Euro Bölgesi'nde enflasyonun aralıkta 2009 ekim ayından bu yana ilk kez eksiye düşmesi olasılığı arttı“ dedi.

Commerzbank iktisatçısı Marco Wagner ise “Avrupa Merkez Bankası'nın 22 Ocak'taki oturumunda büyük oranda devlet tahvili alımı yapılacağını ilan edeceğinden yola çıkıyoruz“ şeklinde konuştu.

Bankhaus Berenberg'den Christian Schulz, ocak ayında enflasyonun daha da düşeceğini tahmin ediyor. Aralık ayında petrol fiyatlarındaki yüzde 17'lik düşüş tüketiciye henüz tam olarak yansımadı. Ham petrol 2014 yılında yüzde 46 oranında ucuzladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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