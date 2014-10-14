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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da Ebola'dan ilk ölüm

Leipzig'de tedavi gören hasta hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Afrikalı, geçen hafta Leipzig'deki St. Georg Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

14 Ekim 2014 15:05


Sudanlı hastanın Liberya'da Birleşmiş Milletler'e bağlı bir hastanede görev yaparken virüsü kaptığı belirtildi. Hastaneden ölümle ilgili yapılan açıklamada, "yoğun tıbbi önlemlere ve personelimizin çabalarına rağmen hastamız salgına yenik düştü" ifadesine yer verildi.

Almanya'da halen Frankfurt'ta (Main) bir Ebola hastası tedavi görüyor. Bir başka hastanın Hamburg'da tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Her iki uzman da hastalığa Batı Afrika'da Ebola ile mücadele ederken yakalanmıştı.

Leipzig, Frankfurt ve Hamburg'daki hastaneler, hastaların bakımının özel izolasyon ünitelerinde yapıldığı karantina bölümleriyle tanınıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Ebola salgınında ölenlerin sayısı 4 bini aştı. Başta Liberya, Sierra Leone ve Gine olmak üzere Ebola virüsüne yakalananların sayısı da 8 binin üzerinde seyrediyor.

Ebola virüsünden ilk ölüm üzerine ABD yönetimi havaalanlarında önlemleri arttırma kararı almıştı. AB ülkelerinin de Batı Afrika ülkelerinden gelen yolcu trafiğine daha yoğun denetim planladığı bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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