Almanya'da dizel krizi

Emisyon değerlerinin yüksekliği nedeniyle Almanya'nın en önemli gündem konuları arasına giren dizel motorlu taşıtların durumu Berlin'deki 'dizel zirvesinde' görüşülecek. Eyalet ve belediye yönetimleri dizel motorlarının emisyon ayarlarıyla oynayarak skandala yol açan otomobilcilik şirketlerinden önemli tavizler bekliyor. Alman Belediyeler Birliği Başkanı Gerd Landsberg Alman Haber Ajansına (dpa) yaptığı açıklamada, 'otomobil endüstrisi üzerindeki siyasi baskının şirketlere dizel araçlarından çok daha fazlasını kaybettirebileceğini ve Almanya'nın sanayi merkezi olma özelliğinin zarar görebileceğini' söyledi. Landsberg 'otomobilcilik şirketlerinin taahhüt ettiklerinden çok daha fazlasını yapmasını beklediklerini' sözlerine ekledi. Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı ve Eyalet Temsilcileri Meclisi Başkanı Malu Dreier 'otomobil imalatçılarının acil önlem almalarında ısrar edeceklerini' açıkladı.

Araç sahibine masraf çıkartılmayacak

Federal devlet, eyalet ve otomobilcilik branşı temsilcilerinin katılacakları Berlin'deki buluşmada dizel motorlu milyonlarca aracın emisyon değerlerini düşürücü önlemler ve düşük emisyonlu ulaşımın teşviki konusu ele alınacak. Otomotiv şirketlerinin motor kontrol ünitesindeki bilgisayar yazılımını güncelleştirmeyi kabul edeceklerine kesin gözüyle bakılıyor.

Almanya Ulaştırma Bakanı Aleksander Dobrindt amaçlarının çevre sağlığı ile ulaşımı bağdaştırmak ve geleceğin ulaşım araçları için perspektif yaratmak olduğunu söyledi. Dizel motorlarındaki emisyon değerlerinin yasal sınıra indirilmesi ve şehir merkezlerindeki zehirli gaz miktarının mutlaka düşürülmesi gerektiğini belirten Dobrindt, dizel araçlarda yapılacak tadilatın şirketler tarafından karşılanacağını ve araç sahiplerine masraf çıkartılmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi. Yazılım güncelleştirmesinin yeterli olup olmayacağı ve araçların egzoz aksamında değişiklik yapmanın gerekli olup olmadığı şeklindeki soruları yanıtlamayan bakan, kontrol ünitesindeki yazılım güncelleştirmesinin nitrik oksit emisyonunu önemli oranda düşüreceğini söyledi.

İmalatçılar ucuz çözümden yana

Dizel araçların emisyon miktarını düşürüp şehir merkezlerinde yasaklanmasının önlenebilmesi için yazılım güncellemesinin yetmeyeceği ve dizel motorlarının yeni parçalarla donatılmasının gerekli olabileceği tartışılıyor. Otomobilcilik şirketleri daha ucuz olan yazılım güncellemesinin masraflarını üstlenmeyi kabul etmişti.

Alman otomobilciliğine güven azalıyor

Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller 'Tagesspiegel' gazetesine verdiği demeçte 'güncellemenin acilen tamamlanması ve ardından egzoz sistemine gerekli parçaların takılmasının kaçınılmaz olduğunu, aksi takdirde dizel taşıtların şehir merkezlerine girmesinin yasaklanabileceğini' söyledi. Otomobil fabrikalarının bulunduğu eyaletlerden Bavyera ve Baden-Württemberg'in yönetimleri eski model dizel araç sahiplerine emisyonu düşük yeni model taşıt almaları için maddi teşvik uygulanmasını önerdi.

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Martin Schulz motor tadilatında ve eski dizel taşıtların hurdaya çıkarılmasında araç sahiplerine para ödetilmesine göz yummayacaklarını söyledi. Schulz 'kimse dizel otomobil aldı diye aptal yerine konamaz', dedi. Bir ankete göre, Alman otomobil sanayisine güvenenlerin oranı yüzde 41'e geriledi. Dizel araç sahiplerinin beşte biri arabasını satmayı düşünüyor. Bu gruba dâhil olanların beşte ikisi bir daha dizel motorlu araç almamakta kararlı. Almanya'daki otomobillerin üçte biri dizel motoruyla çalışıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, HS