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Deutsche Welle

Almanya'da DİTİB tartışması

Erdoğan'ın politikaları Alman okullarına mı giriyor? Bu, birçok politikacı için büyük bir korku. Ankara’ya bağlı olmakla eleştirilen DİTİB'in etkisinin azaltılmasına dair talepler artıyor.

03 Ağustos 2016 23:31


Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİB'in, Ankara ile bağı birçok siyasetçi ve uzman arasında eleştirilmeye devam ediliyor. Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Cem Özdemir, DİTİB'in Alman okullarındaki din derslerindeki etkisinin bitirtmesini talep ediyor. Özdemir, Bild gazetesine verdiği demeçte, DİTİB'in öncelikli amacının din değil siyaset olduğuna dikkat çekti. Özdemir, 'Okullarımızda iyi bir İslam dini dersi olması önemli ancak lütfen din dersi adı altında Erdoğan'ın yurttaşlık bilgisi verilmesin' şeklinde konuştu.

DİTİB hâlihazırda birçok eyaletteki okulda, din dersleri müfredatlarının hazırlığında görev alıyor. Cem Özdemir, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ideolojisini DİTİB üzerinden Alman okullarında yaymasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Frankfurt Küresel İslam Araştırma Merkezi Müdürü Susanne Schröter de DİTİB ile yürütülen işbirliğinin yeniden düşünülmesi gerektiği çağrısını yaptı. Schröter, Frankfurter Neue Presse gazetesine verdiği demeçte, 'DİTİB, yapısal, mali ve ideolojijk olarak Diyanet'e bağlı' şeklinde konuştu. Schröter, Diyanet yetkilileri ve din ataşelerinin DİTİB yönetiminde doğrudan bir etkisi olduğunu öne sürdü.

"Camilerde siyasi propaganda yapılıyor"

Sussanne Schröter, DİTİB'e bağlı tüm imamların Diyanet tarafından eğitildiklerini, belirli bir süre için Almanya'ya gönderildiklerini ve maaşlarının Diyanet tarafından ödendiğine dikkat çekti. Schröter, DİTİB'e bağlı camilerin cuma hutbelerinin içeriğinin Ankara'dan gönderildiğini ve genellikle siyasi karaktere sahip hutbelerle Türk hükümetinin siyasi propagandasının camilere ihraç edildiğini öne sürdü.

DİTİB iddiaları kabul etmiyor

DİTİB sözcüsü Zekeriya Altuğ, kendilerine yönelik 'haksız suçlamaları' reddetti. Altuğ, DİTİB'in birçok eyalette bağımsız bilim insanları tarafından bilirkişi incelemesine tabi tutulduğunu ve bu bilirkişi değerlendirmelerinin okullardaki din derslerine dahil olmaları konusunda bağımsız olduklarını gösteren bir belge niteliğinde olduğunu ifade etti. Altuğ, bazı siyasilerin tutumunun, Müslümanlara yönelik 'Almanya'ya daha da yabancılaştıklarına' dair eleştiriye katkı sağladığını ve Müslümanları buna ittiğini ifade etti.

Almanya'da birkaç yıldır okullarda İslam dini dersi veriliyor ve üniversitelerde din dersi öğretmenleri ve imamların da yetiştirilebileceği İslam dini kürsüleri bulunuyor. İmamların eğitimlerinde ise henüz çok yol kat edilmedi. Üniversitelerin İlahiyat kürsülerinin verdiği bilgiye göre, üniversiteler ve birlikler arasında, mezun olanlara staj imkânı ve istihdam alanı sunarak, maaş ödeyecek bir çalışma bulunmuyor. Bu nedenle ilahiyat kürsülerinde imamdan ziyade öğretmen yetiştirildiği, imamlar için Almanya'da mesleki perspektif bulunmadığı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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