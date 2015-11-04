Almanya’da dev operasyon



Almanya'da bir insan kaçakçılığı şebekesine yönelik üç eyaleti kapsayan büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Hildesheim Savcılığı ve Federal Polis Hannover Teşkilatı'nın açıklamasında, uluslararası bağlantıları olan şebekenin lideri olduğu düşünülen bir kişinin Essen kentinde tutuklandığı bildirildi.

Kuzey Ren-Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Baden-Württemberg eyaletlerinde yapılan baskın ve aramalarda kılıç, bıçak ve usturanın yanı sıra tabanca mermisi ve tüfek için lazer hedef işaretleme cihazı ele geçirildiği belirtildi.

Özel timler de katıldı

Operasyona 571 Federal Polis memurunun katıldığı ve Kuzey Ren-Vestfalya eyalet polis teşkilatı tarafından desteklendiği kaydedildi. Toplam 17 zanlının arasında ‘tehlikeli‘ olarak sınıflandırılanlar da bulunduğu için operasyona Federal Polise bağlı özel timler de katıldı. Aralarında Essen, Hildesheim ve Gelsenkirchen'ın da bulunduğu çeşitli şehirlerde 24 yerde aramalar yapıldığı kaydedildi.

Hava yoluyla kaçakçılık

Şüphelilerin ağırlıklı olarak Lübnan ve Suriye'den sığınmacıları kaçak yollardan Almanya'ya getirdikleri, şebekenin organize insan kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik ile suçlandığı belirtildi.

Essen'de tutuklanan 24 yaşındaki baş zanlının kaçakçılık işinde uluslararası bağlantılarını kullandığı, bağlantılı olduğu kişilerin sahte belge tedarik ettiği kaydediliyor.

Almanya'ya kaçırma işlemleri için şüphelilerin sığınmacılardan kişi başına 10 bin euroya varan ücret istedikleri, sahte seyahat belgeleri ve oturum izni hazırlandıktan sonra Almanya'ya girişlerin ağırlıklı olarak hava yoluyla yapıldığı bildirildi. Bazı transit ülke havaalanlarında sahte belgelerin sınır polisleri tarafından fark edildiği ve bazı şüphelilerin bu ülkelerde geçici olarak gözaltına alınmış olduğu da verilen bilgiler arasında.