Almanya’da çöl havası



Almanya'da hava sıcaklıkları özellikle batı ve güneybatı bölgelerinde 39 dereceye kadar yükseldi.

Sıcak hava dalgasına Batı Afrika üzerinden gelen ve "Annelie" adı verilen yüksek basınç ile "Quintus" adlı alçak basınç neden oluyor. Hava dalgası Fransa üzerinden Almanya'ya ulaşıyor. Güneş günde 17 saat gökyüzünde parlıyor.

Alman Meteoroloji Dairesi'nin açıklamasına göre, bilhassa Ren bölgesinde sıcaklık seviyesi en yüksek düzeye ulaştı. Yetkililer, cumartesi günü 2003 ve 1998 yıllarında kaydedilen 40,2'lik rekor sıcaklığın aşılacağını tahmin ediyor.

Tropik gece

Çarşamba gecesi pek çok yerde “tropik gece“ yaşandı. Sıcaklık 20 derecenin altına düşmedi.

En sıcak gece ise 24,7 dereceyle Düsseldorf ve Gevelsberg kentlerinde yaşandı.#bb

Sıcaklıkları insan sağlığını da olumsuz etkiliyor. Saksonya-Anhalt eyaletinde emekli bir kadın yüzerken hayatını kaybetti.

Meteorologlar, ultraviyole ışınlarından korunmak için ultraviyole koruması yüksek güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanılmasını öneriyor. Mümkün olduğunca gölgede kalınması ve şapka kullanılmasını öneriyor.

Orman yangını tehlikesi

Öte yandan, orman koruma müdürlükleri de alarmda. Orman yangını tehlikesi en yüksek seviyeye çıkarıldı.

En fazla tehlikenin ise Lüneburg civarındaki iğne yapraklı ağaçların yoğunlukta olduğu ormanlar olduğu kaydediliyor. Burada Alman Meteoroloji dairesi alarm seviyesini en yüksek olan 5'e çıkardı.

Annelie adı nereden geliyor?

'Annelie' adı Konstaz kentinden 90 yaşındaki bir kadından geliyor. Annelie Dehnert-Hilscher, “Bu benim üç çocuğumdan bir doğum günü hediyesiydi“ dedi.

Berlin Hür Üniversitesi, 299 euroya yüksek basınç, 199 euroya da alçak basınç dalgası için isim hakkı veriyor.