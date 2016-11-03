Almanya’da çocuk yaşta evlilik tartışması

Almanya'nın Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, çocuk evlilik tartışmasında genel bir yasağa karşı çıktı.

Özoğuz, "18 yaş altındakilerin evliliğine yönelik genel bir yasak iyi niyetli olsa da bunun bazı münferit vakalarda genç kadınları sosyal açıdan dışlayabileceğini" savundu.

Genç kadınlara yönelik yasaların sertleştirilmesinin olası sonuçlarına da dikkat çeken Özoğuz, "Eğer evlilikleri geçersiz sayılırsa, nafaka hakkı ve miras hakkını kaybederler, çocukları evlilik dışı doğmuş kabul edilir ve bu çoğu için anavatanlarına dönüşü de engeller.”

Özoğuz, çocuk yaşta evliliklere yönelik genel bir yasağa yönelik eleştirisiyle Adalet Bakanı Heiko Maas'a destek verdi. Mecliste Hristiyan Birlik Partileri, Alman gençler de dahil 18 yaş altı evlilikleri istisnasız yasaklamak istiyor.

Alman hükümeti, çocuk yaştaki evliliklerle ilgili geçen eylül ayında federal ve eyalet düzeyinde bir çalışma grubu oluşturdu. Tartışmalar, ülkedeki mülteci akınından sonra başlamıştı. Son verilere göre, Almanya'da bin 475 evli çocuk ve genç kayıtlı. Temmuz ayında bunların 361'i 14 yaşın altındaydı.

Almanya'da 16 yaş izni

Almanya'da yürürlükteki yasalara göre gençlerin 16 yaşından itibaren evlenmelerine izin veriliyor. Ancak ana koşul diğer partnerin 18 yaşını doldurmuş olması ve aile mahkemesinin izin vermiş olması.

Almanya'da reşit olmadan evlenenlerin çoğu Suriyeli, Afgan ya da Iraklı. 2000 yılında 18 yaşın altında bin 73 evlilik gerçekleşirken, bu sayı 2005 yılında 377, 2015'te ise 92 oldu.

Öte yandan Almanya İçişleri Bakanlığı imamlar tarafından çocuklara nikah kıyılmasını yasaklamak ve çocuklara imam nikahı kıyan din adamlarına para cezası verilmesi için bir çalışma başlattı.

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dpa/KNA/BS/HS