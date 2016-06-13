Almanya'da 'çocuk gelin' tartışması



Bild gazetesinin haberine göre Alman makamları Almanya’ya gelen yüz binlerce mültecinin yanı sıra bunlar arasındaki henüz reşit olamayan yüzlerce kişinin evliliğini de kayıt altına aldı. Gazetenin haberine göre reşit olmayan genç kızlar Almanya'ya yolculukları öncesinde evlendirildi.

Eyaletlerden gelen ve Adalet Bakanlığı Konferansı verilerine dayanan rakamlara göre Alman makamları nisan ayının sonuna kadar Bavyera eyaletinde 16 yaşından küçük 161 ve 18 yaşından küçük 550 kişinin evliliğini kayıtlara geçirdi.

Baden Württemberg eyaletinde reşit olmayan 117 kişinin evliliği kayıtlara geçirilirken, Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Arnsberg bölge idaresinin verilerine göre en az 188 reşit olmayan mültecinin evli olduğu tespit edildi. Kayıtlara göre Almanya’ya gelmeden önce kıyılan bu nikâhların çok büyük bir bölümü reşit olmayan genç kızlar ve reşit erkekler arasında yapıldı.

Gazetenin haberine göre gelişmeler ışığında Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Adalet Bakanı Thomas Kutschaty’nin önerisiyle Almanya'da evlilik yaşının istisnasız olarak 18'e yükseltilmesi gündemde.

Almanya'da evlenmek için 18 yaşını doldurmuş olma şartı aranıyor. Alman Medeni Kanunu'nun 1303'üncü maddesine göre 18 yaşını dolduran kişiler evlenme yaşına ulaşmış kabul ediliyor. Ancak istisnai durumlarda mahkeme kararıyla 16 yaşını doldurmuş bir kişinin evlenmesi de mümkün. Bu durumda Aile Hukuku uyarınca mahkeme 16 yaşını doldurmuş kişinin evlilik için yeterli olgunluğa erişmiş olup olmadığını ve evliliği sürdürebilmek için gerekli ekonomik şartların sağlanıp sağlanmadığını kontrol ediyor. Ayrıca evleneceği kişinin de 18 yaşını doldurmuş olması şartı aranıyor. Ebeveynler mahkemeden çıkacak karara itiraz edebiliyor, ancak bunun için inandırıcı gerekçeler sunmaları gerekiyor. Aksi takdirde evlilik ailelerin izni olmadan da gerçekleşebiliyor.

Evlilikler Almanya'da geçerli mi?

Açıklığa kavuşturulması gereken bir başka konu ise Alman hukukuna göre gereken evlilik yaşının sağlanmaması halinde yurt dışında gerçekleşmiş evliliklerin Almanya'da tanınıp tanınmayacağı.

Hristiyan Birlik Partileri Siyaset Hukuku Sözcüsü Elisabeth Winkelmeier-Becker "reşit olmayan genç kızlar ve çoğu reşit olan erkekler arasında yapılmış evliliklerin sayısında bir artış kaydedildiğini" doğruladı. Winkelmeier-Becker "Almanya'da reşit biriyle 14 yaşındaki bir çocuğun evlenmesi kesinlikle kabul edilemez. Devletin reşit olmayan mültecilere için de uygulaması gereken bir koruma işlevi mevcut" şeklinde konuştu.