Almanya'da 'cihatçılar' ile mücadele gündemde



Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, eyalet içişleri bakanlarıyla birlikte kurulan bir çalışma grubunun, Alman vatandaşı İslamcı militanlara karşı devreye sokulabilecek ek yasal önlemler üzerinde durduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı de Maizière, "Gerekirse Alman vatandaşı bu kişilerin pasaportlarını iptal edebiliriz. Ancak nüfus cüzdanlarına el konulması daha ağır bir müdahale anlamına geliyor" dedi.

İslamcılar Avrupa için risk unsuru

Alman İstihbaratı'nın verilerine göre Alman İslamcılar Türkiye üzerinden Suriye'ye geçiş yapıyor. Alman vatandaşları için Türkiye'ye girişte pasaport zorunluğu bulunmuyor; nüfus cüzdanını gösteren giriş yapabiliyor. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde, Suriye'de eğitim gören İslamcıların geri dönerek iç güvenlik açısından bir risk oluşturmalarından kaygı duyuluyor.

İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, "Yabancılar ve ilticacılar için yasal düzenlemeler yeterli. Ancak Alman vatandaşı olanlar için bazı ek düzenlemelere gitmek zorunda kalabiliriz" dedi.

Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Federal Meclis Grubu Başkan Vekili ve Federal Meclis İçişleri Komisyonu Wolfgang Bosbach ise suç işleyen yabancıların sınırdışı edilebilmesinin kolaylaştırılmasını istedi. Bosbach, tecilsiz en az 1 yıl hapis cezasına çarptırılan yabancının sınırdışı edilebilmesi yolunda düzenlemelere gidilmesini istedi.

Muhalefetin tepkisi

Yeşiller Partisi'nden Volker Beck, "Hrıstiyan Demokrat Partili politikacıların önerilerinin bir konseptten yoksun olduklarını ortaya koyduğunu" söyledi. Tehdit durumlarında uygulanabilecek somut önerilerde bulunan Beck, pasaporta el konulması ve nüfus cüzdanına sınırlandırıcı ibareler eklenmesini sözkonusu önlemler arasında saydı.

Sol Parti içişleri uzmanı Ulla Jelpke de sınırdışı düzenlemelerinin sertleştirilmesi yönündeki talepleri eleştirdi. Jelpke, "İslamcıların nereye sınırdışı edileceği sorusu yanıtsız kalıyor. Halihazırda korku ve dehşetin egemen olduğu ya da korkunç ve insanlık dışı muamele tehdidiyle yüz yüze kalacakları Çeçenistan gibi ülkelere mi gönderilsinler? Önleyici ve topluma kazandırıcı stratejiler geliştirmek daha doğru olur" dedi.