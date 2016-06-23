Almanya'da cihatçı alarmı

Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Başkanı Holger Münch, Almanya'daki İslamcı tehdit
konusunda Alman Basın Ajansı'na (dpa) açıklamada bulundu. Münch, "potansiyel
tehdit" kapsamında değerlendirilen İslamcı sayısının 501'e ulaştığını söyledi.
Bunlardan 253'ünün Almanya'da bulunduğunu, 253 kişiden 79'un cezaevinde
tutulduğunu kaydeden Münch, "Polis ve yargı birimleri cezaevindekilerin kimlerle
iletişim halinde olduğunu ve radikalleşmeye devam edip etmediklerini belirlemek için
gözlem altında bulundurmalı" dedi.
'Geri dönüşte asıl büyük dalgaya henüz ulaşmadık'
Münch, çatışma bölgelerinden dönen cihatçılardan ötürü kaygılanıyor. "Geri dönüşte
asıl büyük dalgaya henüz ulaşmadık" diyen Münch, bunun er ya da geç gerçekleşeceği
ihtimali üzerinde duruyor.
BKA'nın verilerine göre cihat amacıyla giden
820 kişinin üçte biri yeniden Almanya'ya
dönüş yaptı. Bunlardan 140'ı Suriye ya da Irak'ta hayatını kaybetti.
'IŞİD'e vurulan darbeler ve önlemler etkili oldu'
BKA Başkanı Holger Münch, Almanya'dan Suriye ve Irak'a giden İslamcı sayısında
son dönemde önemli bir azalma olduğuna dikkat çekiyor. Terör örgütü IŞİD'e vurulan
darbeler bunda etkili oluyor. Türkiye'nin ve diğer ülkelerin aldığı önlemler de
cihatçıların bölgeye ulaşımını önemli ölçüde engelliyor. Tehdit olarak değerlendirilen
İslamcıların pasaport ve nüfus cüzdanlarına el konulabilmesini sağlayan düzenlemeler
yapıldığına dikkat çeken Münch, "Önlemler etkili oldu. Artık yurtdışına çıkış kolay
değil" diyor.
Münch, Almanya'ya henüz dönüş
yapmamış olanların bölgede uzun süredir
bulunduklarına, daha radikal olduklarına, daha fazla muharebe deneyimi kazandıklarına
ve uluslararası boyutu da dahil olmak üzere daha güçlü örgütlendiklerine dikkat
çekiyor.