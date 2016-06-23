Almanya'da cihatçı alarmı

Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Başkanı Holger Münch, Almanya'daki İslamcı tehdit

konusunda Alman Basın Ajansı'na (dpa) açıklamada bulundu. Münch, "potansiyel

tehdit" kapsamında değerlendirilen İslamcı sayısının 501'e ulaştığını söyledi.

Bunlardan 253'ünün Almanya'da bulunduğunu, 253 kişiden 79'un cezaevinde

tutulduğunu kaydeden Münch, "Polis ve yargı birimleri cezaevindekilerin kimlerle

iletişim halinde olduğunu ve radikalleşmeye devam edip etmediklerini belirlemek için

gözlem altında bulundurmalı" dedi.

'Geri dönüşte asıl büyük dalgaya henüz ulaşmadık'

Münch, çatışma bölgelerinden dönen cihatçılardan ötürü kaygılanıyor. "Geri dönüşte

asıl büyük dalgaya henüz ulaşmadık" diyen Münch, bunun er ya da geç gerçekleşeceği

ihtimali üzerinde duruyor.

BKA'nın verilerine göre cihat amacıyla giden

820 kişinin üçte biri yeniden Almanya'ya

dönüş yaptı. Bunlardan 140'ı Suriye ya da Irak'ta hayatını kaybetti.

'IŞİD'e vurulan darbeler ve önlemler etkili oldu'

BKA Başkanı Holger Münch, Almanya'dan Suriye ve Irak'a giden İslamcı sayısında

son dönemde önemli bir azalma olduğuna dikkat çekiyor. Terör örgütü IŞİD'e vurulan

darbeler bunda etkili oluyor. Türkiye'nin ve diğer ülkelerin aldığı önlemler de

cihatçıların bölgeye ulaşımını önemli ölçüde engelliyor. Tehdit olarak değerlendirilen

İslamcıların pasaport ve nüfus cüzdanlarına el konulabilmesini sağlayan düzenlemeler

yapıldığına dikkat çeken Münch, "Önlemler etkili oldu. Artık yurtdışına çıkış kolay

değil" diyor.

Münch, Almanya'ya henüz dönüş

yapmamış olanların bölgede uzun süredir

bulunduklarına, daha radikal olduklarına, daha fazla muharebe deneyimi kazandıklarına

ve uluslararası boyutu da dahil olmak üzere daha güçlü örgütlendiklerine dikkat

çekiyor.