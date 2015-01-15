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Ekonomi
Deutsche Welle

Almanya'da büyüme herkesi şaşırttı

Almanya'da ekonomi geçen yıl beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Açıklanan rakam hükümetin tahmininin çok üzerinde oldu.

15 Ocak 2015 14:35


Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, Almanya'da Gayrı Safi Milli Hasıla (GSMH) 2014'te yüzde 1,5 oranında büyüdü.

Alman hükümeti geçen ekim ayında açıkladığı tahmininde yüzde 1,2 büyüme beklentisini dile getirmişti.

Federal İstatistik Dairesi Başkanı Roderich Egeler, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Alman ekonomisinin sağlamlığını 2014'te bir kez daha sergilediğini" söyledi.

Dünya genelinde yaşanan zorlu şartların üstesinden gelindiğine dikkat çeken Egeler, iç piyasada artan talebin büyümede etkili olduğunu kaydetti.

Roderich Egeler, 2014'e güçlü bir başlangıç yapan Alman ekonomisinin yıl ortasında bir zayıflama periyodundan geçtiğini, sonbaharla birlikte toparlanarak istikrara kavuştuğunu vurguladı.

Almanya'da GSMH'de büyüme oranı 2013'te yüzde 0,1, 2012 yılında ise yüzde 0,4 oranında kalmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaDairesiAlmanya Gayrı Safi Milli HasılaDairesi Başkanı Roderich EgelerEgelerAlmanGSMHDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BS

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