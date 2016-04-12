Almanya'da Böhmermann tartışması

Alman haber ajansı dpa, Alman Dışişleri

Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, hükümetin dava

açılmasına sıcak bakmadığını bildirmişti. Habere göre Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’e yakın

kaynaklar, ‘cezai yaptırımın doğru bir yol olacağı konusunda şüpheli.‘ Alman yetkililerin, işin sürüncemede

kalmasının kimseye bir yararı olmayacağı görüşünde oldukları belirtiliyor. Alman hükümet sözcüsü Steffen

Seibert, pazartesi günü yaptığı açıklamada, incelemenin sonuçlandırılmasının birkaç gün alacağını, ancak

birkaç haftayı bulmayacağını kaydetmişti.

Merkel üzerindeki baskı artıyor

Alman hükümeti, bir yanda Erdoğan’ın kişisel suç duyurusu ve Almanya’da Böhmermann ve

ZDF yönetimine

yönelik suç duyuruları, diğer yanda ülke içinde basın ve düşünce özgürlüğü tartışmaları arasında baskı altında.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner, twitter

hesabından

yaptığı açıklamada, “Düşünceyi ifade özgürlüğümüzden, basın, sanat ve kültürden elinizi çekin! Bu, başka

yerlerdeki iktidarlar gibi Alman hükümeti için de geçerlidir“ ifadesini kullandı.

Koalisyonun küçük ortağı muhafazakar Hristiyan Sosyal Birlik partisinin Bavyera eyalet teşkilatı

başkanı

Gerda Hasselfeldt de olanların çok fazla büyütülüp devlet krizine dönüştürülmemesi gerektiğini belirterek,

“Ülkemizde basın ve düşünce özgürlüğü var“ diye konuştu.

"Belaltı ifadeler, hakaret ve küfür"

Böhmermann, kamu yayıncılık kuruluşu ZDF’te 31 Mart’ta yayınlanan ve Erdoğan’a

yönelik belaltı ifadeler,

hakaret ve küfür içeren şiirini, hicivle sövgü arasındaki farkı ortaya koymak için okuduğunu savunmuştu. Daha

önce NDR televizyonundaki Extra3 programında yayınlanan ve Erdoğan’ın politikalarını eleştiren hiciv videosu

Türkiye’nin tepkisini çekmiş, Alman Büyükelçinin Türk Dışişlerine çağrılması Alman kamuoyunda yoğun

eleştirilere yol açmıştı. Böhmermann, Extra3’ün hiciv videosuna destek için okuduğu şiire birkaç kez ara

vererek “Ama şu an okuduklarıma Almanya’da izin verilmez“ demişti. ZDF, yayının ardından, kurumun

ilkeleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle programı internetteki arşivinden çıkarmıştı.

“Son sözü muhtemelen AYM söyleyecek”

Alman medya hukukçusu Stefan Engels vakanın Anayasa Mahkemesi’ne kadar taşınabilecek kapsamda

olduğuna dikkat çekti. Sürecin sonunda AYM’nin sınırları yeniden tanımlamasının gündeme geleceğini

kaydeden Engels, “Ben bu kadar tırmanan bir olaya şimdiye kadar tanık olmadım“ diye konuştu.

Böhmermann’ın Erdoğan’a hakaret etmek değil, ona hakaretin nasıl olacağına dair bir örnek gösterme

amacıyla şiiri okuduğunu belirttiğine dikkat çeken Engels, değerlendirmede bunun göz önünde bulundurulması

gerekeceğini kaydetti ve olayı orijinal kılanın bu olduğunu söyledi.

Kamuoyu anketinden ne çıktı?

Bu arada Alman kamuoyu da konuyu yakından takip ediyor. Kamuoyu araştırma şirketi YouGov’un anketine

katılanların yüzde 54’ü Böhmermann hakkında soruşturma açılmasını hiçbir şekilde doğru bulmadığını

belirtirken, soruşturmaya destek verenlerin oranı yüzde 6’da kaldı. Şiirin içeriğiyle ilgili olaraksa Almanlar

bölünmüş durumda. Ankete katılanların yüzde 20’si hakaret içeren ifadeler içeren şiiri savunurken, yüzde

28’lik kesim ‘uygun olabilir‘, yüzde 20’lik kesim ise ‘uygunsuz‘ değerlendirmesinde bulundu. Ankete

katılanların yüzde 9’u şiire karşı çıktı.

Merkel'e eleştiri

Almanya Başbakanı Angla Merkel’in Başbakan Ahmet Davutoğlu ile telefon görüşmesinin ardından şiiri

‘bilinçli bir şekilde incitmeye yönelik‘ diye nitelendirmesi de tartışma konusu. Ankete katılanların yüzde 41’i

Merkel’in ifadesinin uygunsuz olduğunu belirtirken, yüzde 6, Merkel’in tepkisini olumlu bulduğunu söyledi.

Destek dilekçesine on binler imza attı

Diğer yandan internet imza kampanya platformu change.org’da iki gün önce açılan Böhmermann’a

destek

dilekçesini şu ana 120 binden fazla kişi imzaladı.

Dava hangi koşullara bağlı?

Ankara’nın Alman hükümetine Böhmermann konusunda verdiği sözlü notayla başlayan süreçte dava

açılabilmesi için Alman hükümetinin onayı gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Alman

komedyen Jan Böhmermann hakkında kişisel suç duyurusu konusunda ise Alman hükümetinden bağımsız

olarak, hakaretten dolayı dava açılabilecek.