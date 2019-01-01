Almanya'da bir sürücü aracıyla kalabalığa daldı

.Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde yılbaşı gecesi 50 yaşında bir sürücü birçok noktada aracıyla kalabalığın arasına daldı. Essen Savcılığı, Recklinghausen ve Münster Emniyet Teşkilatları'nın yaptığı açıklamaya göre olaylar yabancı düşmanı motifler taşıyor. Polis Essen'da yaşayan 50 yaşındaki zanlının psikolojik rahatsızlığı olduğunu belirtti.

Polisin verdiği bilgiye göre zanlı önce Bottrop'da yeni yıla girilmesinden birkaç dakika sonra aracıyla bir yayayı hedef aldı. Söz konusu yayanın son anda yaralanmadan kurtulmayı başardığı belirtildi.

Zanlının daha sonra ise aracıyla kent merkezinde kutlamalar yapan, aralarında Suriyeli ve Afganların da bulunduğu kalabalığa daldığı bildirildi. Bu sırada dört kişinin ağır yaralandığı açıklandı.

Polis ve savcılığın verdiği bilgiye göre yaralananlar arasında Suriyeliler ve Afganlar da var. Daha sonra zanlının Essen'e giderek aracını bu kez bir otobüs durağında bekleyen yolcuların üzerine sürmeye çalıştığı açıklandı. Polisin bu sırada zanlıyı gözaltına aldığı açıklandı. Polis 50 yaşındaki sürücünün gözaltına alındığı sırada yabancı düşmanı sözler sarfettiği bilgisini verdi.

Polis Essen'daki otobüs durağındaki saldırı girişiminin nasıl engellendiği konusuna açıklık getirmedi. Essen Emniyet Teşkilatı'ndan bir sözcü, "Belki yolcular son anda kaçtı, belki de saldırı başka bir sebepten ötürü gerçekleşmedi. Bütün bunlar soruşturuluyor" dedi.

dpa / HT, GA

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