Almanya'da aşırı sıcak alarmı



Alman Meteoroloji Dairesi'nden (DWD) Marcus Beyer, ortalama sıcaklığın 32 – 38 derece arasında seyredeceğini söyledi. Aşırı sıcaklar pazar gününe kadar etkisini hissettirmeye devam edecek. Oberrhein bölgesinde sıcaklığın hafta sonunda 39 dereceye kadar tırmanması bekleniyor.

Sıcak hava dalgasına Batı Afrika üzerinden gelen ve "Annelie" adı verilen yüksek basınç ile "Quintus" adlı alçak basınç neden oluyor. Kuzey Afrika'da oluşan sıcak hava dalgaları böylece Almanya'ya kadar ulaşıyor.

Almanya'da sıcaklık rekoru 40,2 derece olarak belirlendi. DWD'ye göre bu sıcaklık 1983'te bir, 2003'te üç kez olmak üzere toplam 4 kez kaydedildi.

Sıcaklar kimi iş kolunu olumsuz etkilerken kimi şirketleri sevindirdi. Elbe nehrinde normalde 2 metre olan su seviyesi 69 santime düşünce yolcu ve yük gemilerinin seferlerine ara verildi. Buna karşılık soda satışları adeta patladı. Bad Dürrheimer şirketinin genel müdürü Ulrich Lössl satışların ikiye katlandığını, siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını söyledi.

Yaşlılar ve hastalara uyarı

Uzmanlara göre sıcak hava, kalp ve dolaşım sistemi üzerindeki baskıyı artırıyor. Romatizma ve migren ağrıları da sıcaktan etkileniyor. Sara hastalarını da olumsuz etkiliyor. Ağır efor gerektiren işlerden kaçınılması tavsiye ediliyor.

Sıcak havada beslenme de önem taşıyor. Hazmı zor yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Bol su içilmesi öneriliyor. Sıcaklar dikkat ve konsantrasyonu olumsuz etkilediğinden trafikte kaza yapma riski artıyor. Uzmanlar sıcaklardan özellikle yaşlılar ve çeşitli hastalık ve rahatsızlığı bulunanların muzdarip olduğuna dikkat çekiyor.

İklim değişikliği bağlantısı

Almanya'da mart ayında açıklanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, iklim değişikliği uzun süreli sıcak hava dalgalarının yaşanma olasılığını artırıyor. Araştırmaya göre, iklim değişikliği yüzünden Kuzey Yarıküre'de yaz aylarında görülen fırtına hareketleri azalıyor.

Uzmanlar buna karşılık kalıcı sıcak hava dalgalarının yaşanma olasılığının ise arttığına dikkat çekiyor. Yaz aylarında görülen fırtınalar normal koşullarda soğuk ve nemli havayı okyanuslardan kıtalara taşıyarak, sıcaklığın etkisini azaltıyor. Ancak fırtınaların azalması, hava koşullarını durağanlaştırıyor.