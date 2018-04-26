Almanya'da antisemitizme karşı kipa protestosu

Almanya'da geçen hafta başkent Berlin’de kipa ile dolaşan bir kişinin saldırıya uğraması sonrasında sular durulmuyor. Bugün bir çok şehirde protesto gösterisi düzenlendi.

Saldırı mağdurunun Yahudi olmadığı ve İsrailli Arap bir aileden geldiği ortaya çıkmış, mağdur saldırı anını videoya çektiği için olay ülke çapında duyulmuş ve çok tepki çekmişti. Saldırının faillerinden olan 19 yaşındaki Suriyeli ise olayın tepki çekmesinden sonra polise gidip teslim olmuştu.

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster Almanya'da artan antisemitizm nedeniyle uyarıda bulunurken, sorunun küçümsendiğini söyledi. Çarşamba günü yaptığı açıklamada Schuster bu ülkede Yahudi olmayan çoğunluğun Yahudi düşmanlığı olmadığına inandığını ancak gerçeğin farklı olduğunu söyledi.

Schuster Yahudi anne babaların ocuklarının kipa ile dolaşmasına izin vermediğini ve David yıldızı olan kolyelerini de kıyafetlerinin içine saklamasını istediklerini söyledi.

Entegrasyon Bakanı Annette Widmann-Mauz Almanya'da dini mobbing konusunda daha kararlı bir mücadele çağrısında bulundu. Bakan "Ülkemizde nefret, şiddet, antisemitizm ve dini zorbalığın hiçbir yeri olmadığını açıkça belirtmeliyiz" dedi. Protestolardaki "Berlin Kipa Giyiyor" mesajının çok doğru olduğunu söyleyen Hristiyan Demokrat Partili bakan, sivil cesaretin en doğru cevap olduğunu söyledi. Bakan din özgürlüğünün her dinin mensubu için geçerli olduğunun altını çizdi.

reuters, dpa/SSB,BÖ

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