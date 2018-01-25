T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da Afrin gerginliği endişesi

Afrin operasyonu sonrası Almanya'da yaşayan Türkler ve Kürtleri temsil eden gruplardan açıklama geldi. Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyi, bölgedeki gerginliğin Almanya'ya taşınmasını eleştirdi.

25 Ocak 2018 02:57

Almanya'da ağırlıklı olarak Türklerin yer aldığı Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyi (KRM) tarafından yayınlanan açıklamada, son günlerde camilere düzenlenen saldırılarla yabancı bir çatışmanın Almanya'ya "ithal edildiği" belirtildi.

Camilere düzenlenen saldırıların kınandığı açıklamada, "yurtdışındaki bir anlaşmazlığın Almanya'ya taşınamayacağı" ifade edildi. Açıklamada "Suriye'nin kuzeyinde gerçekleşen çatışmalardan yararlanılarak, giderek artan biçimde Türk kurumlarına ve özellikle de camilere karşı nefret propagandası yapıldığı ve terörün Almanya'ya taşındığı" belirtildi.

Hannover havaalanında Kürtlerle Türkler arasında yaşanan arbedeyle ilgili olarak konsey, "Bu saldırıları kınıyor ve tarafları sükunete ve sağduyulu olmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kürtlerden "cihat" suçlaması

Almanya Kürt Toplumu ise, DİTİB imamlarını "Suriye'deki Kürtlere karşı cihat çağrısı yapmakla" suçladı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "din ve camilerin bir savaş için araçsallaştırılması" eleştirilirken, "İnançlılara Türk ordusunun Kürtlere karşı savaşta zafer elde etmeleri için dua etmeleri söylendi" denildi. Kurumun başkan yardımcısı Mehmet Tanrıverdi, "Kısmen Alman vatandaşlarının vergi ve bağışlarıyla finanse edilen camiler, büyük zafer için ve cihatta, kutsal savaşta ölüm için dua ediyor" dedi.

Cumartesi günü Türkiye'nin Afrin'e "Zeytin Dalı Harekâtı" adını verdiği askeri operasyonu başlatmasının ardından, Hannover havalimanında harekatı protesto edenlerle Türkiye'ye gidecek yolcular arasında arbede çıkmış, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Leipzig ve Minden'de bulunan DİTİB camilerine de saldırılar düzenlenmişti.

dpa/AFP/BÜ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AfrinAlmanyaTürklerKürtleriMüslümanları Koordinasyon KonseyiTürklerinAlmanya Müslümanları Koordinasyon KonseyiTürkKürtlerle TürklerKürt ToplumuDİTİBKürtlereMehmet TanrıverdiAlmanTürkiye AfrinDalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24