Almanya'da Afrin gerginliği endişesi

Almanya'da ağırlıklı olarak Türklerin yer aldığı Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyi (KRM) tarafından yayınlanan açıklamada, son günlerde camilere düzenlenen saldırılarla yabancı bir çatışmanın Almanya'ya "ithal edildiği" belirtildi.

Camilere düzenlenen saldırıların kınandığı açıklamada, "yurtdışındaki bir anlaşmazlığın Almanya'ya taşınamayacağı" ifade edildi. Açıklamada "Suriye'nin kuzeyinde gerçekleşen çatışmalardan yararlanılarak, giderek artan biçimde Türk kurumlarına ve özellikle de camilere karşı nefret propagandası yapıldığı ve terörün Almanya'ya taşındığı" belirtildi.

Hannover havaalanında Kürtlerle Türkler arasında yaşanan arbedeyle ilgili olarak konsey, "Bu saldırıları kınıyor ve tarafları sükunete ve sağduyulu olmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kürtlerden "cihat" suçlaması

Almanya Kürt Toplumu ise, DİTİB imamlarını "Suriye'deki Kürtlere karşı cihat çağrısı yapmakla" suçladı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "din ve camilerin bir savaş için araçsallaştırılması" eleştirilirken, "İnançlılara Türk ordusunun Kürtlere karşı savaşta zafer elde etmeleri için dua etmeleri söylendi" denildi. Kurumun başkan yardımcısı Mehmet Tanrıverdi, "Kısmen Alman vatandaşlarının vergi ve bağışlarıyla finanse edilen camiler, büyük zafer için ve cihatta, kutsal savaşta ölüm için dua ediyor" dedi.

Cumartesi günü Türkiye'nin Afrin'e "Zeytin Dalı Harekâtı" adını verdiği askeri operasyonu başlatmasının ardından, Hannover havalimanında harekatı protesto edenlerle Türkiye'ye gidecek yolcular arasında arbede çıkmış, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Leipzig ve Minden'de bulunan DİTİB camilerine de saldırılar düzenlenmişti.

dpa/AFP/BÜ/ÖA

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