Almanya'da 7 Haziran heyecanı



Türkiye'de 7 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde milletvekili olabilmek için Almanya'da yaşayan onlarca Türk aday adaylığı başvurusunda bulundu. Ancak yüze yakın başvuru arasından adaylığı kesinleşenlerin sayısı beklenenin çok daha altında çıktı. En fazla aday adayının başvurduğu AKP’de Almanya’dan Avrupa Parlamentosu eski milletvekili Ozan Ceyhun İzmir 5’inci sıradan aday gösterildi. Aday olabilmek için İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG) Genel Sekreterliğinden istifa eden Mustafa Yeneroğlu da AKP’nin İstanbul üçüncü bölgeden onuncu sıra adayı seçildi. AKP’nin Almanya’dan aday gösterdiği tek kadın ise İstanbul I. Bölge 20’inci sırada Rabia İlhan.

Deutsche Welle'ye konuşan AKP İstanbul adayı Mustafa Yeneroğlu adaylığını, "Avrupa'dan ilk defa Avrupalı Türkleri Ankara'da temsil edecek, sorunlarına ve meselelerine sahip çıkacak, onların sorunlarını Türkiye siyaseti ve kamuoyu nezdinde gündeme getirecek, takipçisi olacak ve Türkiye'nin Avrupa'daki insanımızın anayasal haklarını ve onlara karşı sorumluluklarını dikkate alacak bir siyasetin takip edilmesi noktasında ben Avrupa'dan aday gösterilmesinin önemli bir adım olduğunu düşünüyorum" sözleriyle değerlendirdi.

CHP ve MHP de yarışta

CHP, Nürnberg’de de yerel siyasetle uğraşan Murat Bülbül’ü memleketi Bayburt’tan aday gösterdi. Bülbül Bayburt'ta birinci sıradan aday oldu ve seçim çalışmaları için memleketine gitti. CHP Almanya’dan ayrıca Necdet Saraç’ı İstanbul 1. Bölge'den aday gösterdi.

MHP’den adaylığı kesinleşen işadamı İsa İlyasoğlu ise İstanbul III. Bölge 19’uncu sıradan yarışacak.

İlyasoğlu Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının bazı sorunlarının çözümü için aralarından birilerini meclise göndermeleri gerektiğini belirterek, "Avrupa'da, özellikle Almanya'da milyonlarca vatandaşımız yaşıyor. Bu kesimin Türkiye'deki sesi olmak istedim. Sorunlarına çözüm üretip bunların TBMM'de takipçisi olmak için aday oldum. Vatandaşlarımızın çifte vatandaşlık sorunu var. Ayrıca konsolosluklarla ilgili sorunlar var. Bu sorunlara çözüm getirmek için siyasete girdim" dedi.

En fazla aday HDP'den

Avrupa’dan en fazla aday HDP listelerinde göze çarpıyor. Üstelik HDP adaylarının önemli bir kısmı tıpkı AKP’li Ozan Ceyhun gibi Avrupa’da siyaset deneyimi edinmiş politikacılar. HDP, 1999-2009 yılları arasında Avrupa Parlamentosu milletvekilliği yapan Sol Partili Feleknas Uca’yı Diyarbakır dördüncü sıradan, Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti eski milletvekili, Sol Partili Ali Atalan’ı ise Batman I. Bölge'de yarışa dahil etti. AKP’nin Avrupa örgütü UETD bünyesinden Ziya Pir de Diyarbakır 6’ıncı sıradan aday gösterildi.

Almanya’daki Alevi örgütlenmesinin öncülerinden Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu eski genel başkanı Turgut Öker de HDP’nin İstanbul II. Bölge birinci sıra adayı.

DW'ye konuşan Turgut Öker Avrupa'da uzun yıllardır özellikle Alevilerin sorunlarıyla ilgili çalışmalar yaptığını belirterek, milletvekili seçilmesi halinde izleyeceği siyaseti, "Yaklaşık 35 yıl Almanya'da yaşadım ve bu süre içinde Türkiyelilerin eşit haklara kavuşması, ama özelde Alevilerin Avrupa'da örgütlenip kendi inancını yaşama ve genç kuşaklara aktarmaları konusunda çalışmaların içinde yer aldım. Diğer taraftan Avrupa'dan kaynaklanan sorunlarla mücadele ettim. Bugüne kadar daha çok Türkiye'den gelen siyasetçilere sorunlarımızı aktardım. Bugün ise Avrupa'da yaşamış biri olarak buradaki insanların sorunlarının çözümüne birikimlerimle yardımcı olmaya hazırım" sözleriyle anlattı.

Hayal kırıklığı var

Aday listeleri açıklandıktan sonra en büyük hayal kırıklığı AKP’nin Avrupa örgütü olan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nde (UETD) yaşandı. UETD’de Genel Başkan Süleyman Çelik'le birlikte genel başkan yardımcıları Dursun Döngel, Köksal Kuş ve Necla Kara aday adaylıklarını açıklamışlardı. UETD eski genel başkanlarından Hasan Özdoğan ve Sadettin Kılıç da aday adayı olmuştu. Ancak AKP, UETD'den hiç bir yöneticiyi aday göstermedi. Adaylık beklentisinde olan bazı UETD’liler kendileri yerine Ozan Ceyhun’un listeye alınmasına tepki gösterdiler.