Almanya'da "Hayır" kampanyası

Almanya'da yaşayan yaklaşık 1 milyon 423 bin Türk vatandaşı, Avrupa'nın diğer ülkelerindeki Türk vatandaşları gibi 27 Mart - 9 Nisan tarihleri arasında Türkiye'deki anayasa değişikliği için oy kullanacak. Almanya Türk Toplumu Derneği (ATT) Başkanı Gökay Sofuoğlu, Türkiye'de yaşanan tartışmaların bir izdüşümünü Almanya'daki Türklerin de yaşadığını ve bu bağlamda Almanya'da da hayır diyenlerin bir karalama ve yaftalama durumuyla karşı karşıya olduklarını belirtti. Sofuoğlu, bu nedenle ATT ve kendilerine bağlı 260 üye örgütün 60 bin mensubuyla bir "Hayır" kampanyasını hayata geçirdiklerini açıkladı. Dün başlayan kampanyaya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Sol Parti Milletvekili sevim Dağdelen, Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu gibi siyasettin tanınmış isimleri de destek verdi.

Almanya Türk Toplumu Derneği Başkanı Almanya'da "Hayır" diyenlerin demokrasiye inancın bir gereği olarak bunu dediklerini ve demokratik bir ülkede yaşadıkları için aslında bir çekincelerinin olmadığını da ekledi. Sofuoğlu, "Çekinceleri olan 'Hayırcılar' daha çok Türkiye ile iş yapan sürekli oraya gidip gelmek durumunda olanlar. Veya uzun yıllardır Erdoğan'ı desteklemiş ama bu referandumda tek adamlık fikrini benimsememiş muhafazakarlar. Biz ATT olarak bu kesime cesaret vermek, seslerini duyurmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek için bir "Hayır" kampanyası düzenledik" dedi.

Almanya'daki Türklerin kazanımları tehlikede

Almanya Türk Toplumu Derneği (ATT) Başkanı Gökay Sofuoğlu ayrıca, Almanya'da dördüncü kez sandığa gidicek olan Türklerin referandum öncesi yaşanan tartışmalardan derinden etkilendiğini ifade etti. Uzun zamandır Türkiye'deki siyasi çekişmelerin bir yansıması olarak Almanya'daki Türk Toplumunun bir kutuplaşma içinde olduğunu belirten Sofuoğlu, bu kez yaşanan ayrışmanın bizzat devlet eliyle gerçekleştirildiğini savundu.

"Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Başbakan ve bakanlar taraf olmayı tercih ettiler. "Hayır" diyecek olanları vatan haini, terörist ilan ettiler. Bunu devlet televizyonları ve kendi kontrollerindeki medya aracılığıyla sürekli kamuoyunda canlı tuttular" diyen Sofuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle abartılı ve gerçekten uzak Nazi benzetmesi Almanya'da yaşayan Türkleri rahatsız etti. Partilerinden, siyasi görüşlerinden bağımsız bu fevri çıkışın önümüzdeki günlerde hayatlarını zorlaştıracağı konusunda neredeyse hepsi hemfikir."

"Hayır demek Almanya'da da zor"

Berlin'de anayasa değişikliğine yönelik referanduma katılacak olan ve "Hayır" oyu kullanmayı düşünen Türkler ise Türkiye'deki kadar olmasa da Almanya'da da "Hayır" demenin zor olduğu görüşündeler.

Berlin'de taksi şöförü olarak çalışan bir Türk vatandaşı, çalıştığı Türk şirketi içinde referandumun sürekli tartışıldığını ve "Hayır" fikrine karşı ciddi bir tahammülsüzlüğün olduğunu şu sözlerle iddia ediyor:

"Referandumun ne için yapıldığını, anayasa değişikliklerini bilmiyorlar. Evet sonucunun Türkiye'de nelere yol açacığını duymak dahi istemiyorlar. Varsa yoksa Erdoğan'ı harcatmayacağız, Türkiye'nin istikrarı sözleri. Sanki on beş yıldır iktidarda olan o değilmiş gibi. Üstelik "Hayır" diyenleri vatan haini ilan edip hedef gösteriyorlar."

Gençler arasında özellikle okullarda, Almanya-Türkiye ilişkilerinden yola çıarak, referandumun konu edildiğini ve oy tercihlerinin konuşulduğunu belirten Türk kökenli bir anne, Alevi inancına sahip oldukları için liseye giden kızıyla ilgili endişeler taşıdığını şöyle anlatıyor:

"Kızım çok genç ve mesele Türkiye, demokrasi olunca her türlü tartışmaya gözü kapalı giriyor. Karşısındaki gençler ise ne yazık ki sağlıklı bir tartışmadan çok küfürle, kaba kuvvetle, tehditle karşılık veriyorlar. Kızımı inancımız yüzünden dinsizlikle suçlayıp, Müslüman ve Türk düşmanı ilan etmişler. Kızım ve onun gibi düşünen gençler için endişeliyim."

Almanya'dan emekli bir öğretmen de "Hayır" oyu kullananların hem ülkelerinin geleceği hem de yaşadıkları ülkede kendi gelecekleri için endişeli olduklarını şu sözlerle ifade ediyor:

"Almanya'daki Türkler yıllardır Alman toplumu içinde yer edinme mücadelesi veriyor. Her türlü yabancı düşmanlığı, sadakat, entegrasyon tartışmaları içinde önemli atılımlar yaptılar. Ama bugün tek adamlığa soyunanlar, hem ülkemizin demokrasi geleneğini yok etmeye hem de bizlerin bu mücadesini boşa çıkarmaya niyet etmişler."

Sağlık görevlisi olarak çalışan Türk kökenli bir genç kadın ise kendisi de dahil pek çok arkadaşının cesaretle "Hayır" dediğini "Hayır demenin bir mantığı var; her kim anayasa değişikliğini okursa zaten "Evet" diyemez. Asıl "Evet" i savunanlar, kendilerine neden "Evet" sorusu sorulacak diye tedirginler" sözleriyle dile getiriyor.

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Özlem Coşkun / Berlin