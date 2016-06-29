Almanya’da 2015’te şiddet katlandı



Anayasayı Koruma Teşkilatı 2015 yılında ülkedeki radikal ve aşırı eğilimlerin suç oranlarını açıkladı. Raporda, aşırı sağ kesimden, Selefilere kadar potansiyel tehditlere dikkat çekildi. Salı günü Berlin'de açıklanan rapor, ülkede aşırı sağ şiddetinin 2015 yılında katlanarak çoğaldığını gözler önüne serdi.

Rapora göre, Almanya'da 2015 yılında 21 bin 933 aşırı sağ kaynaklı suç kayıt altına alındı. Bu suçların bin 408'inin şiddet eylemi olduğuna yer verildi. Açıklanan veriler, 2015 yılındaki aşırı sağ şiddet eylemlerinin bir önceki yıla oranla yüzde 42,2 artığını gösterdi. Yine yabancı düşmanlığı kaynaklı suçların ise neredeyse katlandığı, kayıt altına alınan 512 vakanın 918'e yükseldiği belirtildi.

Aşırı sağcıların en büyük hedefi

Aşırı sağcıların mülteci yurtlarına düzenlediği saldırılar da 2015 yılında artış gösterdi. Yurtların aşırı sağcıların gittikçe daha fazla hedefi haline geldiğine dikkat çekilirken, 2015 yılında mülteci yurtlarına 894 saldırı düzenlendiği aktarıldı. Bu sayı, 2015'te mülteci yurtlarına yönelik saldırının 2014 yılına oranla beş kat artığına işaret ediyor.

Anayasayı Koruma Teşkilatı özellikle mülteci yurtlarına yönelik saldırıların arka planında, Almanya'ya gelen bir milyon mülteci sonrasında internet üzerinden yayılan ‘mülteci karşıtlığının' olduğuna da dikkat çekti.

Raporda ayrıca, Almanya’ya mülteci kabul edilmeye devam edilmesiyle, aşırı sağ kesimin organize ettiği protesto gösterilerine daha fazla sempatizan çekebileceğine de yer veriliyor. 2015 yılında aşırı sağ kesimin ön ayak olduğu protesto gösterilerine 95 bin 200 kişinin katıldığı belirtildi. Bu sayı da yine bir önceki yıla oranla protestolara katılanların beş kat artış gösterdiğine işaret ediyor. Aşırı sağın organize ettiği protesto gösterilerinin yaklaşık yüzde 80'inin çıkış noktası ülkeye gelen yabancılar üzerine yoğunlaşıyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı, İslam karşıtı Pegida hareketini gözetim altında tutmadığını ancak aşırı sağcı kesimle bağlantılı noktalar gördüğünü belirtti.

Teşkilata göre bir diğer büyük tehdit İslamcılar

Anayasayı Koruma Teşkilatı, şiddete meyilli İslamcıları da yüksek tehdit potansiyeli olarak görmeyi sürdürüyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen, Almanya'nın Paris ve Brüksel'dekine benzer saldırılara maruz kalmadığı için ‘çok şanslı' olduğunu açıklamıştı. Şimdiye kadar 820 İslamcının Irak ve Suriye'ye savaşmak için Almanya'dan çıktığını belirten Maaßen, yaklaşık üçte birinin yeniden Almanya'ya geri döndüğünü kaydetmişti.

Terör örgütü IŞİD'e cihatçı topladıkları belirtilen Selefilerin de Almanya'da artığı, sayının 7 binden 8 bin 350'ye çıktığı belirtildi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2015 yılı durum değerlendirmesi raporunda, radikal sol kesimin şiddet eylemlerinin bir önceki yıla göre üçte iki oranında artığını ve bin 608 suçun kayıt altına alındığı aktarıldı. Saldırıların çoğunun polise, devlete ve devlet birimlerine yönelik olduğu belirtildi.