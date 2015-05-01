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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da 1 Mayıs kutlanıyor

Almanya’da 1 Mayıs, sendikaların liderliğinde düzenlenen mitinglerle meydanlarda kutlanıyor.

01 Mayıs 2015 12:01


Alman Sendikalar Birliği'nin (DGB) kutlamalarında bu yıl "Geleceğin işini biz düzenliyoruz" başlığı öne çıkarılıyor.

Bu yıl başında yürürlüğe giren asgari ücret uygulaması, dijitalleşme ve küreselleşme kavramlarının konuşmalarda dile getirilmesi bekleniyor.

Berlin'deki mitingde DGB Genel Başkanı Reiner Hoffmann konuşacak. Ver.di Sendikası Başkanı Frank Bsirske Essen'de, Metal İşçileri Sendikası (IG Metall) Genel Başkanı Detlef Wetzel Münih'te, IG Bau Sendikası'nın Genel Başkanı Robert Feiger ise Bielefeld'de kürsüye çıkacak.

Berlin'de bu akşam düzenlenecek "Devrimci 1 Mayıs Kutlamaları"nın olaylı geçmesinden kaygı duyuluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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