'Almanya Yolu'



Merkezi Almanya'nın Bonn kentinde bulunan Gençlik Göçmen Hizmetleri Kuruluşu, Almanya'ya gelecek Türk gençlerine online danışmanlık hizmeti veriyor.

Aile birleşimi, evlilik, eğitim ya da diğer nedenlerle Almanya'ya gelip, yerleşmek isteyen 12-27 yaşları arasındaki Türk gençlerinin ücretsiz olarak soru sorup, yanıt alabilecekleri www.almanyayolu. org adlı internet sitesini tanıtan proje yöneticisi Özcan Ülger çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Türkiye'den Almanya'ya gelecek gençlerin bir çok soruları oluyor. Özellikle iş yaşamı, dil eğitimi, mesleki diplomalarının tanıtılması gibi soruları oluyor. Ayrıca buraya geldikten sonra da konut, iş, bürokratik işlemlerle ilgili sorunlar yaşıyorlar. İnternet sitemize üye olan gençlerin sorularını Türk uzmanlarımız yanıtlıyor. Gençler Almanya'ya hazırlıklı geliyorlar. Hizmetlerimiz tamamen ücretsiz."

Bilgiler gizli kalıyor

Proje kapsamında Türk gençlerinden gelen soruları yanıtlayan sosyal uzman Döndü Yağız Türkiye'den gelmek isteyen gençlerin genelde, sağlık, iş, eğitim, diploma denkliği gibi konularda soruları olduğunu belirtti.

Yağız, "Benim gibi çalışan Almanya genelinde 10 Türk kökenli görevli var. Biz Türk gençlerinin pasaport, vize gibi sorularını yanıtlıyoruz. Gençler gerçek isimlerini vermek zorunda değiller. Takma adlarla sorularını da yöneltebiliyorlar" dedi.

'Türkiye'de duydum'

Projeden yararlanan Doğukan Öz ise Almanya'ya evlenerek 9 ay önce geldiğini belirtti. Türkiye’de Almanca kursuna giderken internet sitesinin varlığından haberdar olduğunu kaydeden Öz sözlerini şöyle sürdürdü: “Mersin'de Almanca kursuna giderken bu projeyle ilgili bilgi sahibi oldum. İnternete girip kaydımı yaptırdım. Pasaport süresiyle ilgili soruma yanıt aldım. Bana yardımcı oldular. Almanya'ya gelince de Almanca kursu bulmamda yine yardımları dokundu" dedi.