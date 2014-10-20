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Ekonomi
Deutsche Welle

‘Almanya yatırım yapmalı‘

Fransa, Almanya’dan Avrupa’da ekonomik konjonktürün canlandırılması için milyarlarca euroluk yatırım yapmasını istedi.

20 Ekim 2014 18:53


Fransa Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron, Maliye Bakanı Michel Sapin ile birlikte Berlin’e geldi. İki Fransız bakan, Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble ve Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşmek üzere Almanya'da.

Fransa Ekonomi Bakanı Macron, gelmeden önce yaptığı açıklamalarda Almanya’dan yardım beklediklerinin sinyalini verdi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Macron, “Bizde 50 milyar tasarruf, sizde 50 milyar ek yatırım; bu iyi bir denge olur” diye konuştu.

Fransa'nın gelecek iki yıl içinde AB içindeki yüzde 3'lük bütçe açığı kriterini yerine getiremeyeceği tahmin ediliyor. Almanya'da da büyüme hedefi aşağıya çekilmişti. Alman ekonomisinin bu yıl sadece yüzde 1,2 dolayında büyümesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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