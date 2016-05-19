Almanya ve Çin'den mültecilere destek



Uluslararası Af Örgütü'nün 27 ülkede 27 bin kişi soru sorarak hazırladığı anketine göre ankete katılanların yüzde 80'inin mültecilerin ülkelerine kabul edilmesinden yana görüş bildirdi.

Anket sonuçlarına göre Almanların yüzde 96'sı mültecilerin ülkeye kabul edilmesine karşı değil, Almanların yüzde 3'ü ise bunu istemiyor. Ankete göre Almanların yarısı mültecilere komşu olmaya hazır, yüzde 10'u ise evine mülteci kabul edebileceğini beyan etmiş. Almanların yüzde 76'sı da hükümetin mülteciler için daha fazlasını yapması gerektiğini düşünüyor.

Türkiye'de de ankete katılanların büyük çoğunluğu hükümetin mültecilere yeterince yardım etmediği kanısında.

"Halk daha hoşgörülü"

Uluslararası Af Örgütü, siyasetçilerin tutumunun halkın mültecilere olumlu bakışına tamamen ters düşmesini eleştirdi.

Örgütün Genel Sekreteri Salil Shetty, kamuoyu araştırma şirketi GlobalScan tarafından yapılan anketle ilgili yaptığı açıklamada "hükümetlerin mülteci krizine gösterdikleri gayrı insani tepkinin kendi kamuoylarının tutumuyla uyumlu olmadığını" söyledi.

Shetty, "hükümetlerin yabancı aleyhtarı propagandanın etkisi altında kalmaması gerektiğini ve anket sonuçlarının mültecilere sahip çıkılmasını isteyen sessiz çoğunluğa kulak verilmediğini ortaya çıkardığını" belirtti.

Ruslar mülteci istemiyor

Almanya, mülteci sempatisi endeksinde 100 puan üzerinden 84 puanla Çin'in ardından ikinci sırada yer aldı. Çin'de mültecileri evinde barındırmaya hazır olanların oranı neredeyse yüzde 50'yi buluyor. Bu oran İngiltere'de yüzde 29'u, mülteci krizinden etkilenen Yunanistan'da ise yüzde 20'yi buluyor.

Endeksin son sıralarını Polonya, Tayland, Endonezya ve Rusya paylaşıyorlar. Rusya'da mültecilerin ülkeye alınmasına karşı olanların oranı yüzde 61'i buluyor. Rusya, mültecilere hoşgörü endeksinde 18 puanla arka sıralarda yer alırken Türkiye'nin puanı ise yüzde 39. Türkiye'de bu puanla Brezilya, Fransa, ABD, Yunanistan, Pakistan ve İngiltere gibi ülkelerin gerisinde.

Af Örgütü'nden çağrı

Uluslararası Af Örgütü, ilk kez düzenlenecek olan İstanbul'daki Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Yardım Zirvesi münasebetiyle hükümetlere daha fazla angajman gösterilmesi çağrısında bulundu.

Genel Sekreter Shetty, "mültecileri kabul etme sorumluluğunun dünya ülkeleri arasında paylaştırılması ve politikacıların hoşgörüsüzlük ve bölünmeye çanak tutmak yerine halkın tercihlerine kulak vermeleri gerektiğini" ifade etti.