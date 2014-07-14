Almanya uykusuz kaldı

Bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte başta Berlin, Hamburg, Münih ve Frankfurt gibi büyük şehirlerde caddeler şampiyonluğu kutlayan taraftarlarla doldu taştı. Havai fişek gösterileri düzenlendi.
Berlin'de maçı Brandenburg Kapısı meydanında kurulan dev ekranda izleyenlerin sayısı çeyrek milyonu aştı. Kalabalıklar saatlerce dağılmak bilmedi.
Milli takım Salı günü Berlin'e gelecek. Şampiyonların yine yüz binlerce taraftarca karşılanması bekleniyor.
Maçı Hamburg'da, Heiligengeistfeld'de kurulan dev ekranda yaklaşık 50 bin kişi izledi. Şampiyonluk saatler süren bir partiyle kutlandı.
Şampiyonluk kutlamalarının coşkusunu aralıklı yağmur da engellemedi.
Şehirlerin ana caddeleri taraftarların kutlama konvoylarıyla doldu. Renkli görüntüler oluşturan taraftarlar, yolları trafiğe kapattı.
Bremen'de maçın izlendiği bir sinema salonunda bir kişi bıçaklanak yaşamını yitirdi. Polis, olayın maçla ilgisi bulunup bulunmadığının araştırıldığını açıkladı.