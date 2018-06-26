Almanya tur peşinde

Cumartesi günü Toni Kroos'un İsveç ağlarına son dakikada attığı muhteşem frikik golü, Alman taraftarları sevince boğarken, teknik direktör Joachim Löw bitiş düdüğünden hemen sonra Güney Kore maçını düşünmeye başladı. Almanya hangi taktikle oynayacak? İsveç maçındaki onbir, zorunlu değişiklikler hariç artık ideal diziliş mi olacak? İkinci maçta kulübeye çekilen Mesut Özil artık kara listeye mi alındı? Alman futbol kamuoyu, bu ve benzer soruların cevabını merakla bekliyor. Löw, bugünkü son antrenmanın ardından nihai kararını verecek.

Kalede Manuel Neuer'in yeri banko. Kaptanın dokunulmazlığı var ve durumu en ufak bir tartışmaya dahi kapalı. Genç forvet Timo Werner, kalecisini öve öve bitiremiyor: "Manuel Neuer, eşine çok ender rastlanan bir kişilik. Sakin ve rahat tavrıyla bize de örnek oluyor. Takımın temel direklerinden biri.”

Hummels oynabilecek durumda

Defansta ise Löw'ün zorunlu bir değişiklik yapması gerekecek. Zira İsveç maçında çift sarıdan kırmızı kart gören Jerome Boateng cezalı. Sakatlığı nedeniyle son maçta forma giyemeyen stoper Mats Hummels, yarın muhtemelen oynayabilecek. Bu durumda defansın göbeğinde Antonio Rüdiger-Mats Hummels ikilisinin forma giymesi bekleniyor. Defansın iki kanadı ise yine Joschua Kimmich ve Jonas Hector'a emanet edilecek.

Defansif orta sahadaki ikiliden Toni Kroos'un yeri garanti. Son dakika golünün kahramanı Kroos'un partneri için ise iki alternatif var: İlkay Gündoğan ve Sami Khedira. Bu mevkide İsveç maçına ilk onbirde başlayan, ancak burnundaki kırık nedeniyle yarım saat sonra oyundan çıkmak zorunda kalan Sebastian Rudy'nin forma giymesi ise zor görünüyor.

Mesut Özil'in üstü çizildi mi?

Sağ önde Thomas Müller banko isim. Solda ise teknik direktör Joachim Löw, Marco Reus'un yanı sıra İsveç maçının ikinci yarısında bu bölgede muazzam bir performans gösteren Timo Werner arasında seçim yapmak zorunda kalacak. Bir diğer ihtimal ise ikisini birden oynatması. Bu durumda eğer Werner solda kalacaksa, Reus "10 numara” diye de tabir edilen forvet arkası pozisyonda oynayabilir. Santroforda ise Mario Gomez'i görebiliriz.

Eğer Reus sola kayarsa, Werner santrfordaki gerçek yerinde geçebilir. O zaman forvetin arkasında Julian Draxler ya da Julian Brandt'ın oynama olasılığı yüksek. Gerek Recep Tayyip Erdoğan ile aynı karede verdiği poz, gerekse Meksika maçında sergilediği kötü performans nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Mesut Özil'in, tıpkı İsveç maçında olduğu gibi Güney Kore karşısında da yedek soyunması bekleniyor. Ancak "Jogi” Löw, bunun Türk kökenli futbolcunun üstünün çizildiği anlamına gelmediğini belirtiyor ve ekliyor: "Eğer tur atlarsak, Mesut'tan faydalanacağımız anlar mutlaka gelecektir.”

Güney Kore'nin defansif taktiği eleştiriliyor

İlk iki maçta defans ağırlıklı bir oyun tarzı benimseyen Güney Kore'nin, Almanya karşısında da bu taktiğe devam edip etmeyeceği merak konusu. İki yıl boyunca Güney Kore milli takımını çalıştıran ve halihazırda bu ülkedeki Incheon United takımının teknik direktörlüğünü yapan Jörn Anderson, şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Koreliler futbolu çok seviyor. İlk iki maçta elde edilen skor ve oynan oyun büyük hayal kırıklığına neden oldu. Ama neden bu kadar defansif oynadıklarını anlamıyorum. Oysa asıl güçlü oldukları bölge hücum hattı. Eğer Asya'nın en iyi takımına sahipseniz, şu ana kadarkinden çok daha fazlasını yapabiliyor olmanız gerekir. Bu kadar tecrübeli oyuncuları olan bir takımın, Dünya Kupası'nda böylesine korkak oynamasına anlam veremiyorum. Bence Almanya, Güney Kore karşısında mutlak favori konumda.”

Karmaşık tur hesapları

İsveç karşısında son anda gelen galibiyet, hem takımdaki moralleri düzeltti, hem de oyuncuların yeniden özgüven ve motivasyon kazanmalarını sağladı. Bu olumlu havayla Güney Kore maçına çıkacak olan Joachim Löw'ün talebeleri, sahadan galibiyetle ayrılmak için ellerinden geleni yapmaya çalışacak. Ancak turnuvalarda bazen skor tabelasındaki durum tek başına belirleyici olmayabiliyor. Zira son maçta rakiplerin alacağı sonuç da büyük önem arzedebiliyor. Bu durumda ince matematik hesapları ve fair play kriterleri devreye giriyor. Nitekim Almanya açısında da üç farklı senaryo söz konusu:

1. Senaryo: Almanya, Güney Kore'ye yenerse…

- Meksika, İsveç'ten puan alırsa Almanya tur atlayacak.

- İsveç, Meksika'yı yener ve Almanya'dan daha fazla gol atarsa Almanya elenecek. Örneğin Almanya, Güney Kore'yi 1-0 yener ve aynı zamanda İsveç de rakibini 2-1 mağlup ederse o zaman İsveç ve Meksika'nın averajı 4-3 (+1) olacak. Almanya ise 3-2 (+1) averaja rağmen, attığı gol daha az olduğu için elenecek.

- Almanya ile İsveç aynı skorla maçlarını kazanırsa, o zaman gruptaki üç takımın da puan ve averajı eşit olacak. Bu durumda atılacak her gol belirleyici olabilir. Şöyle ki: Almanya ve İsveç 1-0 kazanırsa, Meksika elenecek. İki takım da 2-1 galip gelirse o zaman İsveç kesin tur atlayacak. Almanya ile Meksika arasında ise sarı ve kırmızı kartların durumuna bakılacak. 3-2 ve daha yüksek skorlu tek farklı galibiyetlerde Meksika ve İsveç tur atlayacak, Almanya ise evine dönecek.

2. Senaryo: Almanya berabere kalırsa…

- Meksika İsveç'i yenerse Almanya tur atlayacak.

- İsveç ile Meksika'nın berabere kalması, gol sayısının maçta Almanya - Güney Kore maçından daha az olması durumunda Alman tur atlayacak. Diğer maçtaki daha gollü bir beraberlikte ise Panzerler eleneck.

- İsveç, Meksika'yı yenerse Almanya elenecek. Bu durumda diğer iki takımın 6, Almanya'nın ise sadece 4 puanı olacak.

3. Senaryo: Almanya yenilirse…

- Almanya, mağlup olsa bile tur atlayabilir. Ancak bunun için İsveç'in de aynı skorla mağlup olması ve farkın tek golden fazla olmaması gerekiyor. Örneğin 1-2, 2-3, 3-4 vb. gibi skorlarda Meksika grup lideri olurken, diğer üç ekip aynı puan ve averajda olacak. Bu durumda takımların birbirleriyle oynadıkları maçlara bakılacak. Almanya, sıralamada Güney Kore'nin önünde yer alırken, 1-2'lik skor veya daha gollü mağlubiyetler alırsa İsveç'i de geride bırakacak ve tur atlayacak.

- İki takımın da 0-1'lik skorla mağlup olması durumunda yine fair play kriterleri devreye girecek ve kart sayılarına bakılacak.

- Almanya ve İsveç'in aynı skorla iki ya da daha farklı skorla müğlup olması durumunda Güney Kore grup ikinci olarak tur atlayacak.

- Almanya mağlup olup İsveç en az bir puan kazanırsa, Löw ve talebelir şampiyonaya veda edecek.

İki ülke takımları arasında bugüne kadar toplam üç karşılaşma oynandı. 1994 ve 2002 Dünya Kupası maçlarında Almanya, rakibini 3-2 ve 1-0'ık skorlarla mağlup etti. 2004 yılında Güney Kore'de oynanan dostluk maçı ise ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Takımların aynı puan, averaj, gol ve kart adedi olması durumunda ise tur atlayan takım kurayla belirlenecek.

Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki 45 bin kişilik Kazan Arena'da yarın (27 Haziran Çarşamba) TSİ 17'de başlayacak karşılaşmayı ABD'li hakem Mark Geger yönetecek.

Aynı saatte oynanacak F grubunun diğer maçında ise Meksika ile İsveç, Yekatarinburg'da kozlarını paylaşacak.

DW/MÇ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe