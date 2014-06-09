Almanya Rio'dan da sıcak



Alman Meteoroloji Dairesi'nin yaptığı açıklamaya göre pazar günü en yüksek sıcaklık Karlsruhe yakınlarındaki Waghäusel-Kirrlach'ta 35,6 derece olarak ölçüldü. Bavyera Eyaleti'ndeki Kitzingen kentindeyse sıcaklık 35,4 olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da en son 1979 yılında yine Pantkot Yortusu sırasında sıcaklık 33,9 derece olarak kaydedilmişti. Haziranın ilk on günü karşılaştırıldığında da 3 Haziran 1947'de Frankfurt kenti 35,5 dereceyi görmüştü. Bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar her iki değeri de geride bırakmış oldu.

Sıcak pazar gününün ardından ülkenin kuzeybatısından sağanak yağış ve fırtına haberleri geliyor.

Rostock polisinin verdiği bilgilere göre, Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti'nde pazar akşam saatlerinde başlayan fırtınanın ağaçları evlerin ve otomobillerin üzerine devirdiği belirtiliyor. Pazartesi sabahı da Kuzey Ren Vestfalya'nın kimi bölgelerinde sağanak yağış görüldü. Alman Meteoroloji Dairesi'nden Tobias Reinartz dolu yağışlarına da hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.