Almanya Radyosu’nda Kur‘an programı



Almanya Radyosu (Deutschlandfunk), cuma günleri yayınlanacak bir programla, artan önyargılar karşısında İslam‘a bilimsel açıdan bakmayı amaçlıyor. Programda dört dakikalık bloklar halinde bir Kur'an ayeti, sunucu tarafından okunacak ve ardından bir İslam bilimci tarafından açıklamasına yer verilecek. İlk seri, 6 Mart tarihinde sabah 9.55'te yayınlanacak.

Deutschlandfunk Genel Müdürü Willi Steul, amaçlarının aydınlatma olduğunu belirterek, bu diziyle kurum olarak bağımsız gazetecilik sorumluluğunu yerine getirdiklerini kaydetti. Programla ilgili Müslüman örgütler ya da diğer kuruluşlarla temas kurmadıklarını belirten Steul, „Artık herkes her yerde Kur'an hakkında tartışıyor. Ama dürüst olalım, neredeyse hiç kimsenin tek bir satırını bile okumuşluğu yok“ diye konuştu.

Kur'an'ın yaradılış gibi konularda önemli bölümler içerdiğini, ancak aynı zamanda şiddet kullanımı gibi sorunlu konuların da bulunduğunu belirten Steul, bu nedenle ayetlerin tarihe dayalı, açıklayıcı bağlamlarının ortaya konması gerektiğini kaydetti.