Almanya radikalleşiyor



Almanya'da Leipzig Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, Alman toplumunda radikal görüşlerin yayıldığını, toplumun önemli kesimlerinde Müslümanlar, Sinti, Roman, mülteci ya da eşcinsellere yönelik karşıtlığın arttığını gösteriyor.

Araştırmada, aşırı sağcı çevrelerde de şiddet eğiliminin yükseldiğine dikkat çekiliyor. Radikal görüşlülerin siyasi olarak kendilerini Almanya için Alternatif (AfD) partisiyle özdeşleştirdikleri de araştırmanın önemli sonuçlarından.

Leipzig Üniversitesi'nin anketine katılanların yüzde 50'si, ülkede çok sayıda Müslüman bulunduğu gerekçesiyle kendi ülkesinde kendini yabancı hissettiğini belirtiyor. 2014 yılında bu görüştekilerin oranı yüzde 43'tü. Ankete katılanların yüzde 49.6 ile yarıya yakını ise Sinti ve Romanların şehir merkezlerinden çıkarılmasından yana görüş bildirdi. Ankete göre eşcinsellerin kamuya açık yerlerde öpüşmesini 'iğrenç' bulanların oranı, 2011'deki yüzde 25.3'ten şimdi yüzde 40.1'e çıkmış durumda.

Aşırı sağda şiddet eğilimi artıyor

Araştırmanın yazarlarından Oliver Decker, Alman toplumunda aşırı sağ düşünce ve şiddeti reddedenlerin belirgin çoğunluğu oluşturduğunu, ancak aşırı sağ çevrelerde şiddeti savunanların sayısının iki yıl önceki anketlere göre arttığını belirtiyor. Decker ayrıca aşırı sağ gruplarda polis ve siyasi partiler gibi kurumlara güvenin büyük ölçüde azaldığına ve aşırı sağ görüşlülerin siyasi sistem tarafından temsil edilmediklerini düşündüklerine dikkat çekiyor.

Araştırmaya göre yabancı düşmanı olarak sınıflandırılanların oranı doğu eyaletlerinde yüzde 22.7, batı eyaletlerinde ise yüzde 19.8. Fark, gençlerde daha da büyük. 14-30 yaş grubunda yabancı düşmanı olarak sınıflandırılanların oranı doğuda 23.7 iken batıda yüzde 13.7 olarak kaydedildi.

AfD, aşırı sağın siyasi merkezi oldu

Aşırı sağ düşüncelilerin partilere dağılımında ise AfD belirgin bir şekilde öne çıkıyor. AfD taraftarlarının yüzde 85.9'u çok sayıda Müslüman nedeniyle bazen kendi ülkesinde yabancı hissettiğini söylerken, yüzde 89'u Sinti ve Romanların suça eğilimli olduğunu düşünüyor.

AfD taraftarlarının yüzde 71.7'si Almanya'yı 'tehlikeli boyutlarda yabancılaşmış' hissediyor. Araştırma yazarlarından Elmar Brähler, araştırma sonuçlarına dayanarak, insan düşmanı bakış açısının AfD seçmeninde çoğunluğu oluşturduğuna dikkat çekti.

Leipzig Üniversitesi'nin araştırması 2 bin 420 kişiyle yapılan anketlere dayanıyor.