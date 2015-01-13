Almanya Pegida’ya karşı sokaklarda



Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi bu pazartesi akşamı da meydanlardaydı. Dresden kentinde ekim ayında ortaya çıkan ve pazartesi gösterileriyle dikkat çeken Pegida, İslam ve göçmen karşıtı sloganlarla katılımcı sayısını giderek artırmış, geçen pazartesi günü Dresden'deki gösterilere katılanların sayısı 18 bin olarak kaydedilmişti.

Paris'teki terör saldırıları ardından yapılan son gösteri terör kurbanlarına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Dresden dışındaki gösteri merkezlerinde Pegidacıların sayısı ise birkaç yüzü geçmedi.

On binler Pegida'ya karşı

Ancak Pegida karşıtı gösterilere katılım çok daha yoğun oldu. Sadece Leipzig'de yaklaşık 30 bin Pegida karşıtı gösterici toplandı. Pegida karşıtı gösterilere Münih'te 20 bin, Hannover'de 19 bin ve Berlin'de 4 bin kadar kişi katıldı. Dresden kentinde cumartesi günü düzenlenen hoşgörü temalı gösteriye 35 bin kişi katılmıştı.