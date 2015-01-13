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Dünya
Deutsche Welle

Almanya Pegida’ya karşı sokaklarda

Başta Dresden olmak üzere Almanya’nın çeşitli kentlerinde sokaklara çıkan İslam karşıtı Pegida göstericileri, karşılarında çok daha kalabalık karşıt gruplar buldu.

13 Ocak 2015 00:22


Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi bu pazartesi akşamı da meydanlardaydı. Dresden kentinde ekim ayında ortaya çıkan ve pazartesi gösterileriyle dikkat çeken Pegida, İslam ve göçmen karşıtı sloganlarla katılımcı sayısını giderek artırmış, geçen pazartesi günü Dresden'deki gösterilere katılanların sayısı 18 bin olarak kaydedilmişti.

Paris'teki terör saldırıları ardından yapılan son gösteri terör kurbanlarına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Dresden dışındaki gösteri merkezlerinde Pegidacıların sayısı ise birkaç yüzü geçmedi.

On binler Pegida'ya karşı

Ancak Pegida karşıtı gösterilere katılım çok daha yoğun oldu. Sadece Leipzig'de yaklaşık 30 bin Pegida karşıtı gösterici toplandı. Pegida karşıtı gösterilere Münih'te 20 bin, Hannover'de 19 bin ve Berlin'de 4 bin kadar kişi katıldı. Dresden kentinde cumartesi günü düzenlenen hoşgörü temalı gösteriye 35 bin kişi katılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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