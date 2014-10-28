T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Almanya Olimpiyat’a göz dikti

Almanya, Berlin ya da Hamburg kentiyle 2024 ya da 2028 Olimpiyat Oyunları’nı düzenlemeye aday olacak.

28 Ekim 2014 20:31

Alman Olimpiyat Komitesi (DOSB), bugünkü oturumunda
Berlin ve Hamburg kentleriyle
2024 ve 2028 Olimpiyat Oyunları evsahipliğine aday olmaya karar verdi.
Alman Olimpiyat Komitesi Başkanı Alfons Hörmann,
6 Aralık'ta Dresden'de konuyla ilgili
bir prensip kararı alınacağını ifade etti. Sonraki sürecin nasıl planlanacağına ise her iki
kentin yönetimleriyle birlikte karar verilecek. 21 Mart 2015 tarihinde ise olağanüstü üye
toplantısıyla aday kentin hangisi olacağına karar verilecek.
2024 Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemek üzere henüz resmi başvuru yapılmadı.  Ancak
ABD'nin, Los Angeles, San Francisco, Washington ya da Boston kentlerinden biriyle
aday olacağı tahmin ediliyor. İstanbul, Doha, Paris ve Roma'nın da başvuruda
bulunacağı tahmin ediliyor. Oyunlara ev sahipliği yapacak kent 2017 yılında belli olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya BerlinHamburgOlimpiyat OyunlarıOlimpiyat KomitesiBerlinOlimpiyat Komitesi Başkanı Alfons HörmannAralık DresdenMartAncak ABDLos Angeles San Francisco WashingtonBostonDoha ParisRomaWelle Türkçe DPA EC/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24