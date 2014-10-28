Almanya Olimpiyat’a göz dikti

Alman Olimpiyat Komitesi (DOSB), bugünkü oturumunda
Berlin ve Hamburg kentleriyle
2024 ve 2028 Olimpiyat Oyunları evsahipliğine aday olmaya karar verdi.
Alman Olimpiyat Komitesi Başkanı Alfons Hörmann,
6 Aralık'ta Dresden'de konuyla ilgili
bir prensip kararı alınacağını ifade etti. Sonraki sürecin nasıl planlanacağına ise her iki
kentin yönetimleriyle birlikte karar verilecek. 21 Mart 2015 tarihinde ise olağanüstü üye
toplantısıyla aday kentin hangisi olacağına karar verilecek.
2024 Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemek üzere henüz resmi başvuru yapılmadı. Ancak
ABD'nin, Los Angeles, San Francisco, Washington ya da Boston kentlerinden biriyle
aday olacağı tahmin ediliyor. İstanbul, Doha, Paris ve Roma'nın da başvuruda
bulunacağı tahmin ediliyor. Oyunlara ev sahipliği yapacak kent 2017 yılında belli olacak.