Almanya Olimpiyat’a göz dikti

Alman Olimpiyat Komitesi (DOSB), bugünkü oturumunda

Berlin ve Hamburg kentleriyle

2024 ve 2028 Olimpiyat Oyunları evsahipliğine aday olmaya karar verdi.

Alman Olimpiyat Komitesi Başkanı Alfons Hörmann,

6 Aralık'ta Dresden'de konuyla ilgili

bir prensip kararı alınacağını ifade etti. Sonraki sürecin nasıl planlanacağına ise her iki

kentin yönetimleriyle birlikte karar verilecek. 21 Mart 2015 tarihinde ise olağanüstü üye

toplantısıyla aday kentin hangisi olacağına karar verilecek.

2024 Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemek üzere henüz resmi başvuru yapılmadı. Ancak

ABD'nin, Los Angeles, San Francisco, Washington ya da Boston kentlerinden biriyle

aday olacağı tahmin ediliyor. İstanbul, Doha, Paris ve Roma'nın da başvuruda

bulunacağı tahmin ediliyor. Oyunlara ev sahipliği yapacak kent 2017 yılında belli olacak.

