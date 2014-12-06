Almanya Olimpiyat'a aday



Alman Olimpiyat Komitesi'nin Dresden'de yapılan genel kurul toplantısında üyeler Almanya'nın 2024 Olimpiyat Oyunları'na adaylığını resmileştirdi. Genel Kurul'da ayrıca Alfons Hörmann yeniden Genel Başkanlığa seçildi. 54 yaşındaki Hörmann 456 üyenin tamamının oyunu aldı. Geçen yılki genel kurulda yüzde 94,4 oranında oy almıştı.

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere Alman Olimpiyat Komitesi'ni 2024 adaylığı için desteklediklerini söyledi. İçişleri Bakanı adaylık kararını 'tamamen doğru' diye nitelendirerek, Federal Hükümet'in Olimpiyat Komitesi'ni bütün gücüyle destekleyeceğinin altını çizdi. 'Burada önemli olan Berlin'in mi, yoksa Hamburg'un mu aday olacağı değil. Söz konusu olan Almanya'nın adaylığıdır' diyen İçişleri Bakanı, Almanya'nın ancak bu bakış açısıyla başarılı olabileceğinin altını çizdi. 2024 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği için Hamburg mu yoksa Berlin'in mi aday olup olmayacağı, 21 Mart 2015 tarihinde belli olacak.

Almanya İçişleri Bakanı ayrıca Dopingle Mücadele Yasası'nın çıkarılacağını da belirtti. Bakan hazırlanan yasa taslağının 2015 yazına kadar kabul edilmesinin planlandığını vurguladı. Alman Olimpiyat Komitesi'nin ise yasa ile ilgili endişeleri var. Komite, sporcularda düşük miktarda doping maddesinin bulunmasının cezalandırılmasına karşı çıkıyor. Bakan de Maizere bu konuda bir yumuşatmaya gitmeyeceklerini söyledi. Söz konusu yasa taslağı doping maddesi kullanan sporculara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.