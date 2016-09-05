Almanya Norveç engelini rahat geçti



2014’ün Dünya Şampiyonu Almanya, 2018’de Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Futbol Şampiyonası grup elemelerine de 3 puanla başladı. ‘Panzerler’ C grubu maçında konuk olduğu Norveç’i 3-0 yendi. Almanya’nın gollerini 15 ve 60’ıncı dakikalarda Thomas Müller ve 45’nci dakikada Joshua Kimmich attı. Maçın futbolcusu iki gol bir asistle oynayan Thomas Müller oldu.

Oslo’nun Ulleval stadyumunda oynanan karşılaşmayı 26 bin kişi izledi. Almanya bugüne kadar deplasmanda ve Dünya Kupası grup eleme maçlarında hiç kaybetmediği rakibi karşısında bu kez de maçın hakimiydi.

İlk dakikalardan itibaren genç bir kadroyla mücadele eden Norveç’e üstünlüğünü kabul ettiren Almanya, daha 10’uncu dakikada Höwedes ile önemli bir fırsattan yararlanamasa da aradığı gole ulaşması uzun sürmedi.

Dakikalar 15’i gösterdiğinde Norveç ceza alanı içindeki karambolde topa son dokunan Thomas Müller takımını 1-0 öne geçirdi. Resmi maçlarda yaklaşık bir yıldır gole hasret olan başarılı oyuncu 79’uncu milli maçında 33’üncü golünü kaydetti.

1-0 geriye düştükten sonra rakip alanda daha fazla görülmeye çalışan Norveç ilk önemli fırsatını 24’üncü dakikada yakaladı. Joshua King’in ceza alanı önünden yaptığı sert vuruş Manuel Neuer’in koruduğu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

Almanya 32. dakikada gole bir kez daha yaklaştı. Thomas Müller’in bu kez yakın mesafeden kafa ile yaptığı vuruş kaleci Jarstein’da kaldı.

Alman milliler etkili ve olgun ataklarını ilk yarı boyunca sürdürdü. 45’nci dakikada Mesut Özil’in getirdiği topta Thomas Müller’in ara pasıyla ceza alanı içinde buluşan Joshua Kimmich yerden yaptığı düzgün vuruşla farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. Genç Kimmich 7’inci milli maçında ilk golünü atmanın sevincini yaşadı. İlk yarı Almanya’nın 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Almanya ikinci yarıda da oyunu istediği gibi yönlendirdi. Norveç ise güçlü rakibinin ataklarını savuşturmaya çalışmaktan etkili atak yapma fırsatı bulamadı. 60’ncı dakikada Sami Khedira’nın ceza alanına yaptığı ortaya zor pozisyonda güzel bir kafa vuruşu yapan günün başarılı ismi Thomas Müller skoru 3-0’a taşırken milli formayla attığı gol sayısını da 34’e yükseltti.

65’inci dakikada Almanya 4’üncü gole yaklaştı. Mario Götze’nin ceza alanı önünden yaptığı sert vuruş savunmaya da çarparak kornere çıktı.

77’nci dakikada oyuna sonradan giren Julian Brandt’ın Almanya adına ceza alanı köşesinden yaptığı güzel vuruşu kaleci Jarstein güçlükle önledi. Aynı Brandt bu kez 83’üncü dakikada ceza alanı içinden kaleyi yoklarken yine Jarstein’ı geçemedi.

Kalan dakikalarda topun kontrolünü elinde tutan Almanya, son düdükle birlikte sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Müller’in gecesi

Maçın kahramanı Thomas Müller karşılaşma sonrası “Önemli olan deplasmanda iyi bir oyundan sonra istediğimiz sonucu almış olmamız. Skor çok daha farklı olabilirdi. Gol attığınızda rahatlıyorsunuz ve oyuna daha iyi konsantre olabiliyorsunuz” diye konuştu. Milli maçlardaki son resmi golünü Ekim 2015’te Gürcistan karşısında atan Müller, Fransa’daki Avrupa Futbol Şampiyonası’nı boş geçmişti. 34 gole ulaşan başarılı forvet milli formayla en çok gol atan isimler listesinde Fritz Walter’i de geride bıraktı.

C grubunda oynanan diğer maçlarda Çek Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda 0-0 berabere kalırken Azerbaycan San Marino’yu deplasmanda 1-0’la geçti. Almanya gruptaki ikinci maçını 8 Ekim’de sahasında Çek Cumhuriyeti ile oynayacak.