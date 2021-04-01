Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde 20 yıl sonra kaybetti

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Almanya, sahasında Kuzey Makedonya'ya 2-1 yenildi.

Konuk ekibin gollerini 45+2. dakikada Galatasaray'ın eski futbolcusu Goran Pandev ve 85. dakikada eski Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas kaydetti. Almanya'nın tek golü ise 63. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan'dan geldi.

Dünya Kupası Elemeleri'nde 20 yıl sonra mağlubiyet yaşayan Almanya'da teknik direktör Joachim Löw skor için "Tam bir hayal kırıklığı" değerlendirmesinde bulundu.

Löw "Tam bir hayal kırıklığı. Hatalar yaptık. Hızlı oynadığımızda tehlikeliydik ama rakibi tehdit edecek fırsatları bulamadık. Evimizde böyle kaybetmek hayal kırıklığı" ifadelerini kullandı. Almanya, Dünya Kupası Elemeleri'nde bundan önceki son yenilgisini 2001'de yine sahasında İngiltere'den almıştı.