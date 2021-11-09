Almanya Milli Takım kampında Koronavirüs alarmı

Almanya Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı maçlar öncesinde 26 yaşındaki defans oyuncusu Niklas Süle'nin testinin pozitif çıktığı açıklandı. Süle ile temaslı olduğu belirtilen dört futbolcu daha karantinaya alındı.

Almanya Milli Takımı kampında Koronavirüs alarmı nedeniyle dün akşam planlanan antrenman yarıda kesildi. Bugün yapılması planlanan sahadaki çalışma da iptal edilerek futbolcuların otel kompleksinde bireysel olarak antrenmanlarını yapacağı açıklandı.

4 futbolcu karantinada

Alman Futbol Federasyonu (DFB) Niklas Süle’nin testinin pozitif çıkmasından dolayı da testleri negatif çıkan dört futbolcunun temas takibi kapsamında karantinaya alındığını duyurdu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan, aşıları tam olan ve şu anda semptomsuz olan milli oyuncu Niklas Süle hemen izole edildi.

Almanya, Dünya Şampiyonası ön eleme maçları için perşembe günü saat 20.45’de Lihtenştayn ve pazar günü saat 18.00’de Ermenistan’la karşılaşacak.