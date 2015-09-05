Almanya liderliğe yükseldi



Alman milli futbol takımı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası D grubu eleme maçında Frankfurt’ta ağırladığı Polonya karşısında hem galip geldi, hem rövanşı aldı hem de liderliğe yükseldi. ‘Panzerler’ 48 bin 500 kişinin izlediği karşılamada rakibini 3-1 yenerek D grubunda 16 puanla liderliğe yükseldi.

Çekişmeli ve zevkli geçen mücadelede Almanya henüz 12’nci dakikada Thomas Müller’in golüyle öne geçti. Mario Götze 19’uncu dakikada farkı 2’ye yükseltti. 36’ncı dakikada Robert Lewandowski Bayern Münih’ten takım arkadaşı kaleci Neuer’i mağlup ederek Polonya’nın golünü kaydetti ve skoru 2-1’e getirdi. İkinci yarının sonlarında bir kez daha sahneye çıkan Mario Götze 82’nci dakikadaki golüyle maçın 3-1’lik skorunu belirledi.

Almanya bu sonuçla ikinci grup maçında 11 Ekim 2014'te Varşova’da 2-0 yenildiği rakibinden rövanşı da almış oldu. 14 puanda kalan Polonya ikinci sıraya geriledi. Arsenal’dan Mesut Özil’in yanı sıra Liverpool’lu Emre Can ilk kez giydiği A takım formasıyla 90 dakika sahada kalırken İlkay Gündoğan 53’üncü dakikada Bellarabi’nin yerine oyuna dahil oldu. Galatasaray’dan Lukas Podolski ise maça 90+1’de Mario Götze’nin yerine girdi. Polonya doğumlu Podolski böylece 126’ncı milli maçına çıkmış oldu.

Gürcistan'dan sürpriz galibiyet

D grubunun diğer mücadelesinde Cebelitarık deplasmanında 4-0 kazanan İrlanda Cumhuriyeti 12 puanla İskoçya’nın yerine üçüncü sıraya yükseldi. Gürcistan karşısında 1-0’lık sürpriz bir yenilgi alan İskoçya 11 puanla kalarak dördüncülüğe geriledi. Beşinci Gürcistan’ın 6 puanı var. Son sıradaki Cebelitarık puansız. Almanya sekizinci grup maçında Pazartesi günü İskoçya deplasmanında mücadele edecek.

Dün akşam 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) elemelerinde 3 grupta 8 karşılaşma oynandı, alınan sonuçlar şöyle;

D grubu:

Gürcistan 1 – İskoçya 0

Almanya 3 – Polonya 1

Cebelitarık 0 - İrlanda Cumhuriyeti 4

F grubu:

Faroe Adaları 1 - Kuzey İrlanda 3

Yunanistan 0 – Finlandiya 1

Macaristan 0 – Romanya 0

I grubu:

Danimarka 0 – Arnavutluk 0

Sırbistan 2 – Ermenistan 0