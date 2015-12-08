Almanya Kürtlere yardımı sürdürecek



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Irak ziyaretinin ikinci gününü Kuzey Irak'taki özerk Kürt bölgesinde geçirdi. Steinmeier, IŞİD ile mücadele eden peşmergeye Almanya'nın daha fazla silah yardımı yapacağını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı, Erbil'de Kürt özerk yönetimi başkanı Mesud Barzani ile buluşmasının ardından verdiği demeçte, peşmerge ile işbirliğini devam ettirmekte kararlı olduklarını, ancak IŞİD ile mücadelenin daha geniş bir siyasi stratejiye oturtulması gerektiğini söyledi.

Moskova'dan güvenlik garantisi

Erbil Havalimanı'nın güvenlikle ilgili nedenlerden ötürü pazar gününden bu yana kapalı olması Steinmeier'in bölgeye gitmesini tehlikeye sokmuştu. Rusya'nın Hazar Denizi'nden IŞİD mevzilerine fırlattığı seyir füzelerinin (cruise missile) Erbil üzerinden geçmesi nedeniyle alan hava trafiğine kapatılmıştı.

Moskova ile telefon görüşmesi yapan Steinmeier'e Rusya yönetiminin güvenlik garantisi vermesi üzerine Dışişleri Bakanı bir Alman askeri nakliye uçağı ile Bağdat'tan Erbil'e geçti.

Peşmergeye kutlama

Steinmeier, Irak kentleri Sincar ve Tikrit'i IŞİD işgalinden kurtaran Kürt güçlerini kutladı. Steinmeier, Barzani'nin kendisine, ‘bölgedeki askeri durumda değişiklik yapabilmek gayesiyle peşmergenin silahlandırılmasında Almanya'nın da katsının olduğunu ‘söylediğini belirtti. Irak Kürtleri Almanya'dan öncelikle Milan tipi tanksavar roketleriyle G3 ve G36 tipi piyade tüfeği istiyor.

Steinmeier silah yardımıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi. Kürtlere eğitim veren Alman askeri personel sayısının 100'den 150'ye çıkarılması kesinleşti. IŞİD'in Irak içlerinde ilerlemeye başlaması üzerine Almanya hükümeti genel teamüllere aykırı olarak savaş bölgesine silah göndermeyi kararlaştırmıştı. Dışişleri Bakanı Steinmeier, “yardımda bulunmamış olmamızdan memnunum. IŞİD'i durdurmak için bu gerekliydi” dedi.

Daha fazla işbirliği önerisi

Alman Bakan, askeri işbirliğinin Bağdat yönetimi ile koordine edilmesi gerektiğini vurguladı ve “Bağdat ile anlaşmazlığa düşüp ülke içindeki durumun olduğundan daha içinden çıkılmaz hale gelmesine yol açmak anlamsız olur” dedi. Düzenli olmadığı ve yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle Irak ordusuna Almanya tarafından silah yardımı yapılmıyor.

Irak'ın kuzeyinde yaşayan 4 milyon Kürt geniş özerklikten yararlanmakla birlikte nihai hedef olarak bağımsızlığa kavuşmayı arzuluyor. Barzani, Irak'ın bölünme ihtimaliyle ilgili bir soru üzerine “Bağımsızlık istediğimizi hiç gizlemedik. Ama bu kuvvet kullanarak değil zamanı geldiğinde ve diyalogla olmalıdır” dedi. IŞİD'in geniş kesimlerini işgal ettiği Irak'ta yerlerinden edilen 3 milyon 200 bin Iraklı ile 250 bin Suriyeli mülteci yaşıyor.