Almanya istediğini aldı

Dünya Futbol Şampiyonası Avrupa elemeleri C grubu üçüncü maçında Almanya, Kuzey İrlanda'yı Hannover'deki HDI Arena'da konuk etti. 40 bin kişinin izlediği maçta Almanya rakibini 13'üncü dakikada Julian Draxler ve 17'nci dakikada Sami Khedira'nın golleriyle 2-0 yendi.

Mesut Özil ilk 45 dakika forma giyerken ikinci yarıyla birlikte yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı. Almanya ilk yarıda zaman zaman tempoyu düşürse de iki farklı üstünlüğü yakalamayı bildi. İkinci yarıda ise savunmada kalan rakibine neredeyse hiç poziyon vermedi ancak farkı artıracak golü de bulamadı.

Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gruplarında ilk üç maçını ilk kez gol yemeden galip tamamlayan Alman milliler böylece bir ilke de imza atmış oldular.

Goller erken geldi

Hannover'de oynanan maça hızlı başlayan taraf Almanya oldu. Mario Götze'nin 3'üncü dakikada sağ kanattan gelen ortaya yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu kaleci McGovern'de kaldı. 10'uncu dakikada bu kez ceza alanı dışından Jonas Hector'un şutu auta gitti. Alman milliler aradığı gole 13'üncü dakikada ulaştı. Thomas Müller'in pasında Draxler ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşla Almanya'yı 1-0 öne geçirdi. 17'nci dakikada 'Panzerler' farkı 2'ye çıkardı. Jerome Boateng kornerden gelen topu kafayla kale alanına indirdi. Orada topa iyi yükselen Sami Khedira Almanya'yı 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Son olarak Almanya'nın Brezilya'yı 7-1 yendiği Dünya Kupası yarı final maçında gol atan Khedira 1099 dakika sonra milli formayla bir kez daha golle buluşmuş oldu. 27'nci dakikada nadir gelişen Kuzey İrlanda atağında Ward'ın etkisiz şutu kaleci Neuer'de kaldı. 38'nci dakikada Müller'in ortaya çevirip Mario Götze'nin ağlara gönderdiği top hakem tarafından tartışmalı bir kararla topun orta sırasında oyun alanının dışından çevrildiği gerekçesiyle iptal edildi. Kuzey İrlanda son bölümde Norwood ve Magennis'in rakip yarı alana taşıdığı hızlı toplarla etkili olmaya çalıştı. 39'uncu dakikada Magennis'in ceza alanına girerken yaptığı vuruş kaleci Neuer'de kalırken 41'inci dakikada Norwood'un ceza alanı sağ tarafından kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı. İlk yarıda Almanya'nın temposu zaman zaman düşse de soyunma odasına 2-0 önde girmeyi başardı.

İrlanda savunmada kaldı

İkinci yarının başında Kuzey İrlanda'nın rakip kalede etkili olma çabaları sonuç vermedi. İlk tehlikeyi yaratan yine Almanya oldu. İlkay Gündoğan'ın ceza alanı içindeki vole denemesi savunmadan döndü. Farkı artırma çabalarını sürdüren Almanya'da bu kez 56'ncı dakikada Khedira'nın uzak mesafeli şutu auta çıktı. Bu dakikadan sonra Almanya oyunun kontrolünü tamamen eline alırken Kuzey İrlanda da iyice savunmaya çekildi. 65'te Boateng ve 66'da Kroos'un şut denemeleri auta çıktı. 80'nci dakikada bu kez Mario Götze'nin soldan ceza alanına girip yaptığı vuruşu kaleci McGovern kornere çeldi. 81'nci dakikada Kimmich'in pasıyla ceza alanında topla buluşan İlkay Gündoğan önemli bir fırsatı kullanamayarak kötü bir vuruşla topu farklı şekilde auta gönderdi. 87'nci dakikada Khedira'nın ceza yayı önünden yaptığı sert vuruş az farkla auta çıkarken kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma Almanya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Norveç ilk puanlarını aldı

C grubunda puanını 9'a yükselten Almanya liderliğini devam ettirdi. 4 puanda kalan Kuzey İrlanda üçüncü sırada yer aldı. Grubun diğer maçlarında Çek Cumhuriyeti Azerbaycan ile 0-0 berabere kaldı. 7 puana ulaşan Azerbaycan ikinci sıradaki yerini korurken puanını 2 yapan Çekler beşincilikte yer aldı. Norveç ise San Marino'yu 3-0 yenerek gruptaki ilk puanlarını aldı ve 3 puanla 4'üncü sıraya yerleşti. Puansız San Marino altıncı ve son sırada.

Almanya gruptaki dördüncü maçını 11 Kasım'da San Marino ile deplasmanda oynayacak.

11 Ekim Salı günü Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 9 karşılaşma oynandı. Alınan sonuçlar şöyle;

C grubu:

Norveç 4 – San Marino 1, Almanya 2 – K.İrlanda 0, Çek Cumhuriyeti 0 – Azerbaycan 0

E grubu:

Kazakistan 0 – Romanya 0, Polonya 2 – Ermenistan 1, Danimarka 0- Karadağ 1

F grubu:

Litvanya 2 – Malta 0, Slovenya 0 – İngiltere 0, Slovakya 3 – İskoçya 0

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Ufuk Çakır