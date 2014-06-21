Almanya işi bitirmek istiyor

FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası’nda Almanya ikinci grup maçına bu
akşam çıkıyor. Turnuvaya ilk grup maçında Portekiz karşısında aldığı 4-0’lık
farklı galibiyetle başlayan ‘Panzerler’in rakibi bu kez Gana.
Fortaleza kentindeki Estadio Placido Aderaldo
Castelo’daki Almanya – Gana
mücadelesi TSİ 22:00’da başlayacak. Maçı Brezilyalı hakem Sandro Ricci
yönetecek.
Joachim Löw yönetimindeki Almanya, Portekiz galibeyitinin ardından Gana’yı
da kayıpsız geçip ikinci tur kapısını aralamak istiyor. Gana ise turnuvaya iyi
başlamadı. Schalkeli yıldız Kevin-Prince Boateng’in de formasını giydiği
Afrika temsilcisi ABD karşısında oynadığı ilk grup maçını 2-1 kaybetti. Gana
tur şansını devam ettirebilmek için Almanya karşısında en az 1 puan almaya
çalışacak.
Almanya ve Gana birbirine yabancı değil. İki takım son olarak 2010’da Güney
Afrika’da yapılan şampiyonada da aynı grupta yer almış ve rakibini 1-0 yenen
Almanya, gruptan çıkmayı garantilemişti.
Löw: Zor maç, Gana’nın son şansı
Almanya Gana karşısında maçın favorisi olarak görülse de teknik direktörü
Joachim Löw, maçın zorluğu konusunda futbolcularını uyarıyor ve
“Gevşeyen bu turnuvada kaybeder” diyor. Löw “Gana son şansı için
mücadele edecek. Onlar için olmak ya da olmamak maçı. Eğer ilk maçı
kaybediyorsanız turu geçmek için ikinci maçı mutlaka kazanmak
zorundasınız” ifadelerini kullanarak Fortaleza kentinde sadece rakiple değil
sıcak havayla da mücadele edeceklerini ve Gana’nın böylesi iklime alışkın
olduğunu hatırlatıyor.
Hummels yok, Mustafi kadroda
Löw'ün Gana karşısında Portekiz maçının 11’ini tek değişiklik dışında
koruması bekleniyor. Portekiz ile oynanan maçta sakatlanan savunmacı Mats
Hummels, Gana karşısında forma giyemeyecek. Löw’ün savunma
kurgusunda değişiklik yapıp Jerome Boateng’i orta ikilide Per Mertesacker’in
yanına çekmesi ve genç Shkodran Mustafi’ye sağ bekte görev vermesi
bekleniyor. Gana’da ise ABD maçının aksine bu kez Kevin-Prince Boateng
ve Michael Essien’in ilk 11’de görev alması bekleniyor.
Boateng kardeşler karşı karşıya
Maç, iki kardeş futbolcuyu bir kez daha karşı karşıya getirecek olması
nedeniyle enteresan. Boateng kardeşlerden Jerome Alman milli takımı
formasıyla, Kevin-Prince ise Gana formasıyla mücadele edecek.
F grubunda ikinci maçlar oynanacak
Dünya Futbol Şampiyonası’nda bu akşam ayrıca F grubunda ikinci maçlar
yapılacak. Turnuvanın favori ülkelerinden Arjantin İran ile karşı karşıya
gelirken Dünya Şampiyonası finallerine ilk kez katılan Bosna-Hersek Nijerya
ile karşılaşacak.
Grupta Bosna-Hersek ile oynadığı ilk maçı kazanan ve 3 puanla lider
durumda bulunan Arjantin, İran’ı da yenip ikinci turu garantilemek istiyor. Belo
Horizonte’deki Estadio Governador Magalhaes Pinto’da yapılacak karşılaşma
TSİ 19:00’da. Maçı Sırp Milorad Mazic yönetecek.
Günün diğer maçında Nijerya ile Bosna-Hersek karşı karşıya gelecek. İran ilk
maçta Nijerya ile golsüz berabere kalmış, Bosna-Hersek Arjantin'e 2-1
kaybetmişti. Cuiaba’daki Arena Pantanal’daki maçı Yeni Zelandalı Peter
O’Leary yönetecek. Maçın başlama saat TSİ 01:00.