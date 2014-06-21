Almanya işi bitirmek istiyor

FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası’nda Almanya ikinci grup maçına bu

akşam çıkıyor. Turnuvaya ilk grup maçında Portekiz karşısında aldığı 4-0’lık

farklı galibiyetle başlayan ‘Panzerler’in rakibi bu kez Gana.

Fortaleza kentindeki Estadio Placido Aderaldo

Castelo’daki Almanya – Gana

mücadelesi TSİ 22:00’da başlayacak. Maçı Brezilyalı hakem Sandro Ricci

yönetecek.

Joachim Löw yönetimindeki Almanya, Portekiz galibeyitinin ardından Gana’yı

da kayıpsız geçip ikinci tur kapısını aralamak istiyor. Gana ise turnuvaya iyi

başlamadı. Schalkeli yıldız Kevin-Prince Boateng’in de formasını giydiği

Afrika temsilcisi ABD karşısında oynadığı ilk grup maçını 2-1 kaybetti. Gana

tur şansını devam ettirebilmek için Almanya karşısında en az 1 puan almaya

çalışacak.

Almanya ve Gana birbirine yabancı değil. İki takım son olarak 2010’da Güney

Afrika’da yapılan şampiyonada da aynı grupta yer almış ve rakibini 1-0 yenen

Almanya, gruptan çıkmayı garantilemişti.

Löw: Zor maç, Gana’nın son şansı

Almanya Gana karşısında maçın favorisi olarak görülse de teknik direktörü

Joachim Löw, maçın zorluğu konusunda futbolcularını uyarıyor ve

“Gevşeyen bu turnuvada kaybeder” diyor. Löw “Gana son şansı için

mücadele edecek. Onlar için olmak ya da olmamak maçı. Eğer ilk maçı

kaybediyorsanız turu geçmek için ikinci maçı mutlaka kazanmak

zorundasınız” ifadelerini kullanarak Fortaleza kentinde sadece rakiple değil

sıcak havayla da mücadele edeceklerini ve Gana’nın böylesi iklime alışkın

olduğunu hatırlatıyor.

Hummels yok, Mustafi kadroda

Löw'ün Gana karşısında Portekiz maçının 11’ini tek değişiklik dışında

koruması bekleniyor. Portekiz ile oynanan maçta sakatlanan savunmacı Mats

Hummels, Gana karşısında forma giyemeyecek. Löw’ün savunma

kurgusunda değişiklik yapıp Jerome Boateng’i orta ikilide Per Mertesacker’in

yanına çekmesi ve genç Shkodran Mustafi’ye sağ bekte görev vermesi

bekleniyor. Gana’da ise ABD maçının aksine bu kez Kevin-Prince Boateng

ve Michael Essien’in ilk 11’de görev alması bekleniyor.

Boateng kardeşler karşı karşıya

Maç, iki kardeş futbolcuyu bir kez daha karşı karşıya getirecek olması

nedeniyle enteresan. Boateng kardeşlerden Jerome Alman milli takımı

formasıyla, Kevin-Prince ise Gana formasıyla mücadele edecek.

F grubunda ikinci maçlar oynanacak

Dünya Futbol Şampiyonası’nda bu akşam ayrıca F grubunda ikinci maçlar

yapılacak. Turnuvanın favori ülkelerinden Arjantin İran ile karşı karşıya

gelirken Dünya Şampiyonası finallerine ilk kez katılan Bosna-Hersek Nijerya

ile karşılaşacak.

Grupta Bosna-Hersek ile oynadığı ilk maçı kazanan ve 3 puanla lider

durumda bulunan Arjantin, İran’ı da yenip ikinci turu garantilemek istiyor. Belo

Horizonte’deki Estadio Governador Magalhaes Pinto’da yapılacak karşılaşma

TSİ 19:00’da. Maçı Sırp Milorad Mazic yönetecek.

Günün diğer maçında Nijerya ile Bosna-Hersek karşı karşıya gelecek. İran ilk

maçta Nijerya ile golsüz berabere kalmış, Bosna-Hersek Arjantin'e 2-1

kaybetmişti. Cuiaba’daki Arena Pantanal’daki maçı Yeni Zelandalı Peter

O’Leary yönetecek. Maçın başlama saat TSİ 01:00.

