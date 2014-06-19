'Almanya Iraklı mülteci alsın'



Radikal İslamcı Irak Şam İslam Devleti IŞİD'in Irak'ta Musul başta olmak üzere birçok kenti ele geçirmesi, çok sayıda Iraklıyı yurdundan etti. Nüfusu milyonlarla ölçülen Musul'dan en az beş yüz bin Iraklının kaçtığı tahmin ediliyor.

Irak'ta insani durumun giderek kritikleşmesi, Alman politikacıları da harekete geçirdi. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Der Spiegel'in internet sitesine yaptığı açıklamada, Almanya'nın Iraklı mülteci kabul etmesini istedi. Almanya'nın ve Avrupa'nın yardım etmesinin bir zorunluluk olduğunu kaydeden Özdemir, Alman Federal Hükümeti'nden Irak Başbakanı Nuri El Maliki üzerindeki baskının da artırılmasını talep etti. Federal Meclis'in Dış İlişkiler Komisyonu üyesi ve Sol Parti Meclis Grubu uluslararası ilişkiler sözcüsü Sevim Dağdelen de aynı görüşte. Dağdelen, “İki hafta önce Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier ile Körfez ülkelerine ve Lübnan'a gittim. Lübnan hâlihazırda 1 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi kabul etti. Dört milyon nüfuslu bu ülke, nüfusunun dörtte biri kadar mülteci aldı. Bu rakamlara bakılınca, birkaç bin mültecinin yük olarak görülmesi utanç verici. Bu yüzden Federal Hükümet'ten Ortadoğu'dan yüz bin mülteci kabul edilmesini talep ediyorum" şeklinde konuşuyor.

'Almanya'nın dolaylı sorumluluğu var'

Dağdelen, Suriyeli mültecilere Iraklı mültecilerin de eklenmesi durumunda bölgenin çöküşün eşiğine geleceğini ifade ediyor. Almanya'nın Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelere silah ihracatını da eleştiren Sol Parti milletvekili, Almanya'nın ‘silah kardeşliği' kurduğu ülkeleri gözden geçirmesi gerektiğini belirtiyor: “Federal Hükümet, Ankara'daki Türk Hükümeti ile silah kardeşliği yaparak dolaylı bir sorumluluk taşıyor. Fakat aynı zamanda Körfez ülkeleri Katar ve Suudi Arabistan'la da silah kardeşliği yapıyor, bu iki ülke açık bir şekilde radikal İslamcı cihatçıları destekliyor. NATO partnerlerinin ve bu iki diktatörlüğün yardımı olmadan işler bu raddeye gelmezdi.”

Uluslararası Göç Örgütü'nün Irak hakkındaki tahminleri de oldukça karamsar. Örgüt yetkilileri, Irak'ta uzun sürecek bir insani kriz beklediklerini açıkladı. Durumun çok hızlı bir şekilde kötüleştiği ifade edilirken, hâlihazırda 600 bin Suriyelinin yaşadığı Ürdün'de şimdilik Iraklı mülteci göçünün yaşanmadığı ancak bunun an meselesi olduğuna yer verildi.

Türkiye'de 1 milyon Suriyeli

Bu arada, Türkiye'de de Suriyeli mülteci sayısının 1 milyonu aştığı ifade edildi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Ankara'da yaptığı açıklamada, Suriye'den gelen sığınmacılara ilişkin, "Şu anda 22 tane kampımız var. Her birisi şehir gibi, 35-40 bin nüfuslu kamplarımız var. 218 bin 632 kişi kalıyor kamplarda. Suriyeli sığınmacı sayısı toplamda 1 milyon 50 bin kişidir. Bu kadar büyük bir nüfus, kamplar en sorunsuz şekilde yürütülüyor" dedi.