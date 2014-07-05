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Deutsche Welle

Almanya ilk yarı finalist

Dünya Futbol Şampiyonası çeyrek final aşamasının ilk karşılaşmasında Almanya, Fransa’yı 1-0 yenerek adını son dörde yazdıran ilk takım oldu.

05 Temmuz 2014 03:06


Brezilya'daki FIFA 2014 Futbol Dünya Şampiyonası'nın ilk yarı finalisti Almanya. Almanlar Rio de Janeiro'daki ünlü Maracana Stadı dolduran 74 bin 240 kişinin izlediği maçta Fransa'yı 1-0 yenerken, özellikle ikinci yarıda bir hayli zorlandılar.

Şampiyonluk yıldönümünde yarı final geldi

1954 yılında İsviçre'de ilk kez Dünya Şampiyonu ünvanını kazanan Almanya Futbol milli takımı bu başarının tam 60’ıncı yıldönümünde Brezilya'da final yolunda önemli bir engeli zor da olsa aştılar.

Defans oyuncusu Mats Hummels'in 13’üncü dakikada kafayla attığı golden sonra Almanlar devre arasına kadar maça hakimdiler. Toni Kroos'un sol taraftan kullandığı serbest vuruşu iyi değerlendiren Hummels böylece Brezilya'daki ikinci golünü atmış oldu.

Schürrle kaçırdı, Almanya fırsat vermedi

Ancak ikinci yarıda Fransa'nın baskısı gittikçe artarken, Karim Benzema başta olmak üzere forvet oyuncularının beceriksizliği ve Alman kaleci Manuel Neuer'in bir kez daha gösterdiği üstün performans “Panzerlerin” galibiyet garantisi oldu. İkinci yarıda Miroslav Klose’nin yerine oyuna dahil olan Andre Schürrle ise iki kez maçın sonucunu erken belirleyecek çok önemli ikinci gol fırsatını kullanamadı.

Karşılaşmanın tek golünü atan Mats Hummels maçın futbolcusu seçilirken, Almanya son üç Dünya Şamiyonası’nda olduğu gibi yarı finale yükselme geleneğini Brezilya’da da bozmadı.

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte Fransız futbolculardan bazıları elenmenin üzüntüsüyle göz yaşlarını tutamadılar ve ağlayarak sayunma odalarının yolunu tuttular.

1954, 1974 ve 1990 yıllarında üç kez Dünya Şampiyonu olan Almanya'nın yarı finaldeki rakibi Brezilya-Kolombiya arasında oynanacak maç sonrası belli olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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