'Almanya güçlenerek çıkacak'



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın daha önce birçok büyük sorunun üstesinden geldiğini ve her seferinde daha da güçlendiğini kaydetti. İki Almanya'nın 25 yıl önce birleştiğini hatırlatan Merkel, "Birleşmiş Almanya'nın en düşük işsizlik ve en yüksek istihdam oranını elde ettik. Doğru yaklaşıldığında günümüzdeki göç akını ve bu insanların uyumu da yarın için bir fırsattır" ifadesini kullandı.

'Geçmişteki hatalardan ders çıkaralım'

Yoğun göçün bazı sıkıntıları da beraberinde getirdiğini kabul eden Merkel, uyum sürecinde Almanya'nın geçmişteki hatalardan ders çıkarması gerektiğine dikkat çekti.

Merkel şöyle devam etti: "Toplumu değerlerimiz, geleneklerimiz, hukuk anlayışımız, dilimiz, yasalarımız ve kurallarımız taşıyor. Bunlar, karşılıklı saygının yön verdiği ortak ve iyi bir yaşam için temel koşullardır. Bunlar, bu ülkede yaşamak isteyen herkes için geçerlidir."

'IŞİD terörüyle mücadeleye katkı sağlıyoruz'

Merkel, "Almanya diğer ülkelerle birlikte Avrupa'nın dış sınırlarını güçlendirmek, kaçak göçü yasal hale getirmek için çaba harcıyor. Sığınmacı sayısını azaltabilmek için göç nedenleriyle mücadele ediyor" dedi. Almanya Başbakanı, Almanya'nın IŞİD terörüyle mücadelede önemli katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

'Almanlığı yalnızca kendilerine layık görenler'

"Soğuk kalpler ve hatta nefretle Almanlığı yalnızca kendilerine layık gören ve diğerlerini ötekileştirenlere" karşı uyaran Merkel, toplumun "eskiler" ve "yeni gelenler" diye ayrılmamasını istedi.

Merkel, "Önemli olan, sorun ve fırsatlara bizden farklı yaklaşsa da diğerlerinin düşüncelerine kulak vermemizdir. Almanya gelecekte de kendimize güvenle, özgür, insanca ve dünyaya açık bir şekilde yaşayacağımız bir ülke olmaya devam edecektir" diye konuştu.