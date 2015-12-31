T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'Almanya güçlenerek çıkacak'

Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni yıl konuşmasında sığınmacı krizine değindi. Her gün binlerce sığınmacının ülkeye gelişini 'yarının fırsatı' olarak değerlendiren Merkel, sorunu güçlenerek aşacaklarını söyledi.

31 Aralık 2015 10:46


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın daha önce birçok büyük sorunun üstesinden geldiğini ve her seferinde daha da güçlendiğini kaydetti. İki Almanya'nın 25 yıl önce birleştiğini hatırlatan Merkel, "Birleşmiş Almanya'nın en düşük işsizlik ve en yüksek istihdam oranını elde ettik. Doğru yaklaşıldığında günümüzdeki göç akını ve bu insanların uyumu da yarın için bir fırsattır" ifadesini kullandı.

'Geçmişteki hatalardan ders çıkaralım'

Yoğun göçün bazı sıkıntıları da beraberinde getirdiğini kabul eden Merkel, uyum sürecinde Almanya'nın geçmişteki hatalardan ders çıkarması gerektiğine dikkat çekti.

Merkel şöyle devam etti: "Toplumu değerlerimiz, geleneklerimiz, hukuk anlayışımız, dilimiz, yasalarımız ve kurallarımız taşıyor. Bunlar, karşılıklı saygının yön verdiği ortak ve iyi bir yaşam için temel koşullardır. Bunlar, bu ülkede yaşamak isteyen herkes için geçerlidir."

'IŞİD terörüyle mücadeleye katkı sağlıyoruz'

Merkel, "Almanya diğer ülkelerle birlikte Avrupa'nın dış sınırlarını güçlendirmek, kaçak göçü yasal hale getirmek için çaba harcıyor. Sığınmacı sayısını azaltabilmek için göç nedenleriyle mücadele ediyor" dedi. Almanya Başbakanı, Almanya'nın IŞİD terörüyle mücadelede önemli katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

'Almanlığı yalnızca kendilerine layık görenler'

"Soğuk kalpler ve hatta nefretle Almanlığı yalnızca kendilerine layık gören ve diğerlerini ötekileştirenlere" karşı uyaran Merkel, toplumun "eskiler" ve "yeni gelenler" diye ayrılmamasını istedi.

Merkel, "Önemli olan, sorun ve fırsatlara bizden farklı yaklaşsa da diğerlerinin düşüncelerine kulak vermemizdir. Almanya gelecekte de kendimize güvenle, özgür, insanca ve dünyaya açık bir şekilde yaşayacağımız bir ülke olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Angela MerkelMerkelBaşbakanı Angela Merkel AlmanyaAlmanyaAvrupaBaşbakanı Almanya IŞİDAlmanlığıDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/KNA/NHGA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24