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Ekonomi
Deutsche Welle

Almanya ekonomisi daraldı

Alman ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde 2013 yılı başından beri ilk kez daraldı.

14 Ağustos 2014 12:57


Federal İstatistik Dairesi, nisan - haziran aylarını
kapsayan dönemde Gayrı Safi Milli
Hâsıla’nın yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 0,2 küçüldüğünü açıkladı.

Alman ekonomisi en son 2013'ün ilk çeyreğinde yüzde 0,4 oranında daralmıştı.

Uzmanlar, yılın ilk çeyreğine ilişkin açıklanan yüzde 0,8'lik büyüme rakamını da yüzde
0,7 olarak revize ettiler. Ilımlı geçen kış sezonu inşaat branşına olumlu etki yapmış, bu
da ilk çeyrekteki rakama yansımıştı.
 
Yılın ikinci çeyreğindeki gerilemede etkili faktörlerin başında ise başta Ukrayna ve
Ortadoğu olmak üzere dünya genelindeki krizler geliyor.

Ekonomisinin ihracat odaklı yapısından dolayı krizler Almanya'ya da yansıdı.
Yılın
ikinci çeyreğinde ihracat, ithalat kadar artış göstermedi.

Uzmanların değerlendirmeleri

Reuters ajansının görüşlerine başvurduğu uzmanlardan Holger Sandte, yılın üçüncü
çeyreği için de iyimser olmadığını söyledi.

"Alman ekonomisinde bu yıl büyüme yüzde 1,5'u aşmaz" tespitinde bulunan Sandte,
yalnızca Ukrayna krizinin değil, Fransız ve İtalyan ekonomilerinin zayıf konumlarının
da Almanya'ya yansıdığını kaydetti.

Commerzbank'ın baş ekonomisti Jörg Krämer ise Alman ekonomisi için resesyon
tehlikesinin söz konusu olmadığını savundu. Gösterge faizinin düşüklüğünün
büyümeyi canlandırıcı bir işlevi olduğuna dikkat çeken Krämer, bu yıla ilişkin büyüme
öngörülerini yüzde 2,0'dan 1,7'ye çektiklerini belirtti.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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