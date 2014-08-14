Almanya ekonomisi daraldı



Federal İstatistik Dairesi, nisan - haziran aylarını

kapsayan dönemde Gayrı Safi Milli

Hâsıla’nın yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 0,2 küçüldüğünü açıkladı.

Alman ekonomisi en son 2013'ün ilk çeyreğinde yüzde 0,4 oranında daralmıştı.

Uzmanlar, yılın ilk çeyreğine ilişkin açıklanan yüzde 0,8'lik büyüme rakamını da yüzde

0,7 olarak revize ettiler. Ilımlı geçen kış sezonu inşaat branşına olumlu etki yapmış, bu

da ilk çeyrekteki rakama yansımıştı.



Yılın ikinci çeyreğindeki gerilemede etkili faktörlerin başında ise başta Ukrayna ve

Ortadoğu olmak üzere dünya genelindeki krizler geliyor.

Ekonomisinin ihracat odaklı yapısından dolayı krizler Almanya'ya da yansıdı.

Yılın

ikinci çeyreğinde ihracat, ithalat kadar artış göstermedi.

Uzmanların değerlendirmeleri

Reuters ajansının görüşlerine başvurduğu uzmanlardan Holger Sandte, yılın üçüncü

çeyreği için de iyimser olmadığını söyledi.

"Alman ekonomisinde bu yıl büyüme yüzde 1,5'u aşmaz" tespitinde bulunan Sandte,

yalnızca Ukrayna krizinin değil, Fransız ve İtalyan ekonomilerinin zayıf konumlarının

da Almanya'ya yansıdığını kaydetti.

Commerzbank'ın baş ekonomisti Jörg Krämer ise Alman ekonomisi için resesyon

tehlikesinin söz konusu olmadığını savundu. Gösterge faizinin düşüklüğünün

büyümeyi canlandırıcı bir işlevi olduğuna dikkat çeken Krämer, bu yıla ilişkin büyüme

öngörülerini yüzde 2,0'dan 1,7'ye çektiklerini belirtti.