

Futbolda dünyanın en büyüğü Almanya. FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası’nın final mücadelesinde Arjantin’i uzatma bölümünde attığı golle 1-0 mağlup eden Almanya dünya şampiyonu oldu. Maçtaki tek golü 113'üncü dakikada Mario Götze kaydetti. Götze aynı zamanda final maçının futbolcusu seçildi.

1990'dan sonra bir kez daha mutlu sona ulaşan Panzerler 24 yıl önceki finalde de karşı karşıya geldiği rakibini o tarihte de yine 1-0’lık skorla yenip üçüncü dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Rio de Janeiro’nun ünlü Maracana Stadı’nda oynanan final maçını İtalyan hakem Nicola Rizzoli yönetti. Dünya Kupası finallerinde düdük çalan üçüncü İtalyan hakem olan Rizzoli, final yönetimiyle vasatın altında kaldı. 74 bin 738 futbolseverin tribünlerden takip ettiği maçta Almanya’nın tek golünü oyuna 88’inci dakikada Miroslav Klose’nin yerine dahil olan genç yıldız Mario Götze 113’üncü dakikada kaydetti.

Almanya böylece 1954, 1974 ve 1990'dan sonra dördüncü şampiyonluğuna ulaşarak milli formaya dördüncü yıldızı takmaya hak kazandı. Almanya üçüncü kez final mücadelesine çıktığı Arjantin’i ikinci kez mağlup etmeyi başardı. ‘Panzerler’ 1986’da 3-2 yenildiği rakibine dört yıl sonraki finalde 1-0’la üstünlük sağlamıştı.

Almanya ilk yarıda direğe takıldı

Maça Almanya organize ataklarla Arjantin ise savunma ağırlıklı ve kontra ataklarla başladı. 20’nci dakikada Toni Kroos’un hatasında kaleci Neuer ile karşı karşıya kalan Gonzalo Higuain’in vuruşu auta gitti. Arjantin’in aynı futbolcu ile 31'inci dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlik kazanmadı. 40’ıncı dakikada Messi’nin sağ kanattan Almanya ceza alanına taşıdığı topu savunma son anda uzaklaştırırken 43’üncü dakikada Kroos’un ceza alanı dışından yaptığı vuruş Arjantin kalecisi Romero’da kaldı. Almanya adına en önemli pozisyon ilk yarının uzatma dakikalarında yaşandı. Toni Kroos’un kullandığı kornerde Benedikt Höwedes’in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu direkten döndü ve ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıya Arjantin iyi başladı. 47’nci dakikada kaleci Neuer ile karşı karşıya kalan Messi’nin vuruşu az farkla auta çıktı. İkinci yarıda ilk önemli atağını 59’uncu dakikada geliştiren Almanya’da Lahm’ın ortasına Klose’nin yaptığı kafa vuruşu kaleci Romero’da kaldı. 70'nci dakikada gelişen organize Almanya atağında oyuna sonradan giren Schürrle, Arjantin kale alanı içinde topu ayağından fazla açınca atak kaleci Romero’da sonlandı. 75’nci dakikada Arjnatin Messi ile Almanya kalesini yoklasa da vuruşu farklı şekilde auta gitti. Son bölüme doğru ataklarını artıran Almanya 80'inci dakikada Höwedes ile önemli bir pozisyondan yararlanamazken, 82’nci dakikada Mesut’un ortasında Arjantin ceza alanı önünde topla buluşan Kroos’un plasesi az farkla auta gitti. Arjantin ise bu bölümde Messi ile başlayan ataklarla etkili olmaya çalışsa da Almanya savunması gole izin vermedi ve 90 dakika 0-0 sona ererek uzatmalara gidildi.

Uzatmalara Almanya çok hızlı başladı. Oyuna 88'inci dakikada Klose’nin yerine dahil olan Götze’nin getirdiği topta Schürrle'nin çapraz pozisyonda Arjantin kale alanı içinden yaptığı sert vuruşu kaleci Romero güçlükle önledi. Arjantin uzatma bölümüne de savunma güvenliğini ön planda tutarak başladı. 97’nci dakikada Höwedes’in hatasında kaleci Neuer ile karşı karşıya kalan Palacio’nun aşırtma vuruşu auta gitti ve Tangocular çok önemli bir pozisyondan oldu. İlk uzatma bölümü de golsüz sona erdi.

Götze’den altın vuruş

Orta alan mücadelesi şeklinde başlayan ikinci uzatma bölümüne Almanya aradığı golü 113’üncü dakikada buldu. Sol kanattan gelişen atakta Schürrle’nin ortasını Arjantin ceza alanı içinde önünde çok iyi indiren Mario Götze şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Almanya’yı 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda Arjantin’in gol çabaları kaleci Neuer’e takılınca 120 dakika sonunda Almanya sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 20’nci Dünya Kupası’nın sahibi oldu.

Merkel ve Gauck da tribünlerdeydi

Karşılaşmayı izleyenler arasında Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve başbakan Angela Merkel da vardı. Her iki siyasetçi de Almanya’nın golünden sonra tribünlerde büyük sevinç yaşadı.

Final karşılaşması öncesi düzenlenen kapanış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Samba ezgilerinin hakim olduğu törende Shakira, Santana, Wyclef Jean, Avicii gibi dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Brezilyalı yıldızlar Ivete Sangalo ve Alexandre Pires sahne aldı.

Şampiyonluk kupasını stadyuma son dünya şampiyonu İspanya’dan Carles Puyol ile Brezilyalı top model Gisele Bündchen birlikte getirdi.